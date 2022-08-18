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清原「4大芋頭飲」買ㄧ送一　康青龍蜜桃新品也買一送一

▲手搖飲清原芋圓「4.0外帶店」登陸台中一中夜市，開幕祭出買一送一、現折10元優惠券；康青龍慶祝「蜜桃粉夏趴」上市，8/17(三)～8/23(二)限時7天，祭出APP會員限定「買一送一」，買夢幻新品蜜桃寒天、送「御香鐵觀音」。（圖／翻攝自清原全球總部/Taro Boba FB）
▲手搖飲清原芋圓「4.0外帶店」登陸台中一中夜市，開幕祭出買一送一、現折10元優惠券；康青龍慶祝「蜜桃粉夏趴」上市，8/17(三)～8/23(二)限時7天，祭出APP會員限定「買一送一」，買夢幻新品蜜桃寒天、送「御香鐵觀音」。（圖／翻攝自清原全球總部/Taro Boba FB）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-08-18 11:05:512022-08-18 11:15:44

這個夏天熱到受不了，手搖飲又來祭出優惠，清原芋圓即將在台中一中夜市開設全新「4.0外帶店」，祭出買一送一、現折10元優惠券等開幕好康活動；康青龍為慶祝「蜜桃粉夏趴」上市，8/17(三)～8/23(二)限時7天，祭出APP會員限定「買一送一」優惠，買夢幻新品蜜桃寒天，免費贈送「御香鐵觀音」，划算開喝又消暑。

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康青龍夏日夢幻爆款來了！粉嫩粉嫩的Pink Pink 蜜桃系列，一次打造「蜜桃寒天」、「粉桃寒天雪妮」兩款新口味，將口感細緻的蜜桃果肉搭配Q彈寒天晶球，配上冰茶或清涼雪妮打造成酸酸甜甜的滋味。8/17(三)～8/23(二)限時7天，祭出APP會員限定「買一送一」優惠，買夢幻新品蜜桃寒天，免費贈送「御香鐵觀音」，下載APP加入會員即可領優惠。

▲即日起至8/23，康青龍APP會員限定，買「蜜桃寒天」送「御香鐵觀音」。（圖／翻攝自康青龍創意茶飲FB）
▲即日起至8/23，康青龍APP會員限定，買「蜜桃寒天」送「御香鐵觀音」。（圖／翻攝自康青龍創意茶飲FB）
康青龍首創全新「4.0外帶店」登陸台中一中夜市，於8/16～8/26試營運期間，只要加一中店官方LINE好友即「贈送10元LINE線上優惠券」，限於8/16～8/26使用；8/27～8/29連續3天將推出「4大指定芋頭飲品買一送一」，從最新的「夏芋搔仙草」，大家最愛的招牌人氣「芋頭沙西米露、紫芋波波沙、芋頭鮮奶波波」，通通都有買一送一，（數量有限，售完為止），咀嚼控可要準備手刀搶貨了。

隱藏版神秘新品「夏芋搔仙草」，在基底特調黑糖烏龍奶茶中，一次放滿仙草凍、小芋圓、和紅豆，特別加入花生碎粒，簡直是翻轉燒仙草的夏季清涼版；另外還有「摩摩喳喳」手搖飲版，全新「紫芋椰香露露」一樣整杯都是料，以瓜瓜園台農73號紫心番薯、加上本土芋頭與泰國上等椰肉製成的椰漿，濃郁香甜搭配夢幻紫色外觀，再度攻佔芋頭愛好者的心。

▲全新「夏芋搔仙草」、「紫芋椰香露露」新品上市。（圖／翻攝自清原全球總部/Taro Boba FB）
▲全新「夏芋搔仙草」、「紫芋椰香露露」新品上市。（圖／翻攝自清原全球總部/Taro Boba FB）
▲清原「4.0外帶店」以溫和紫芋配色的日系童趣文字設計，主打零接觸外帶服務。（圖／翻攝自清原全球總部/Taro Boba FB）
▲清原「4.0外帶店」以溫和紫芋配色的日系童趣文字設計，主打零接觸外帶服務。（圖／翻攝自清原全球總部/Taro Boba FB）

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