跨世代／蔡英文親臨：青年是守護台灣民主的重要力量

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作為青年代表的臺灣青年民主協會理事長張育萌上午致詞時表示，「台灣自詡亞洲民主燈塔，但我們已經是後段班，這也是不爭的事實」，這次修憲複決的題目，是在衡量年輕人到底有沒有能力一起決定公共事務，該如何透過體制改革落實世代正義，是台灣目前迫切需要的問題，他也強調，「我們都不是沒有用的年輕人」。
總統蔡英文今日也親臨論壇，並以《青年參政—世代向前》為題致詞，她指出18歲的權利義務不只要在民事法規修正，更重要的是要讓年輕人享有完整公民權，一起決定國家未來，這才是權責相符。她進一步表示，參與政治除了選舉、擔任幕僚，還有很多管道，大家在專業領域中積極展開對話，這是很重要的環節。年底18歲公民權複決的這條路門檻很高，今年11月26日要請大家一起投下同意票，讓公民權年齡下修這個議題，變成台灣在這階段最重要的社會力集結。
「NOWnews跨世代論壇」第一場《青年該如何參政？》於今日上午10點展開，以新生代地方性民代自身經驗分享，鼓勵年輕人該如何參與政治。由志祺七七擔任主持人，與談者包括立法委員林昶佐、台北市議員苗博雅、高雄市議員黃捷、台北市議員參選人黃瀞瑩、高雄市議員參選人白喬茵與新北市汐止區湖興里里長郭書成。
會上討論熱烈，台北市議員苗博雅表示，政治工作就如同自己出身的社運工作一樣，高工時、高風險、高壓力、低報酬，要能夠堅持下去，「練核心」很重要。高雄市議員黃捷也說，參政最重要是核心關懷， 一旦決定深根就要努力，不要因為外面酸言酸語而改變。而媒體出身的白喬茵則期許青年學子，永遠不要對執政黨太寬容，也永遠要質疑媒體帶給你的觀點。
另外，針對青年參政，台北市議員參選人黃瀞瑩指出，參政可以從小地方做起，找到一點點自己想做的事情，例如可以先擔任選舉志工參與政治活動，來觀察台灣政治環境。而擁有「全台最年輕的里長」之稱的新北市汐止區湖興里里長郭書成也分享「里長是最接近民眾日常的公職代表」，強調其實各個村里都能成為改變民主的力量。
至於林昶佐舉自身從事的音樂工作為例，鼓勵有意投入政治的年輕人先找出自己的核心關懷，只要找到自己想做的方向，並願意投入時間情感，就會有更強大的動力，不管遇到多大困難也會想辦法克服。
現場有大學生、高中生提問，如果自己資源不多，如何推廣相關的政治理念或喚起對政治不敏感的年輕人關心公共議題？主持人志祺七七妙答「推薦你來當youtuber」，他認為能做的不只是在體制內參與政治與改革，體制外的倡議，透過拍影片，也能讓更多人了解現在發生的大事。
另外，林昶佐回應，可以找各行各業、各層面理念相同的人一起合作，活動也會變得更加豐富。郭書成也說，其實大家關心政治不一定都要看很嚴肅很大的事件，日常生活中常見的事，如道路平不平整也是公共事務的一部分。還有，若資源不足，如何有效分配好自己的資源，做最有效的策略應用，並以清晰的頭腦去分析，青年才有機會致勝。