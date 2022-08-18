黃珊珊偏綠是政治變色龍？蔣萬安酸：不會背棄栽培我的黨
距離2022年底選戰投票日僅剩100天，國民黨台北市長參選人、立委蔣萬安今（18）日上午出席「萬安作伙行 台北百面贏」記者會，並於會後接受媒體訪問。蔣萬安昨日在接受平面媒體專訪時，直言有人說「黃珊珊根本是綠的、是政治變色龍」引發外界議論。而在受訪時，蔣萬安則再度暗酸黃珊珊「對我來講，我就是不會背棄一路栽培我的政黨。」
蔣萬安在接受《中國時報》專訪時指出，有人說「黃珊珊根本是綠的」，更有許多人質疑，黃珊珊過去是親民黨，2016年選立委又和民進黨合作，現在再跟民眾黨合作，就有人質疑她「變色龍」，「她自稱彩色，個人價值選擇，我尊重，但像我就不會背棄栽培我的政黨。」
而今日上午蔣萬安接受媒體訪問時，也再次被問及該議題。蔣萬安則強調「是有人這樣子提到」，他尊重每個人的選擇，但自己絕對不會背棄一路栽培的政黨，「不管政黨他的處境是多艱難，我們秉持這樣的理念。」
現場媒體詢問，民進黨質疑蔣萬安的「人設」多變，讓民眾無所適從？對此蔣萬安則回擊，表示自己一直都堅持著自己的風格，「民進黨的假好心，大家都看很清楚，一下說是躺平一下說是佛系，現在說火力太強。」蔣萬安說，自己都一直秉持著自己的風格，努力勤走就是蔣萬安。