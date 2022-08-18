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挺18歲公民權　蔡其昌：讓台中成為台灣最友善年輕人城市

▲蔡其昌與年輕人一起挺18歲公民權修憲複決公投，期待台中成為台灣最友善年輕人的城市。（圖／記者顏幸如攝，2022.08.18）
▲蔡其昌與年輕人一起挺18歲公民權修憲複決公投，期待台中成為台灣最友善年輕人的城市。（圖／記者顏幸如攝，2022.08.18）

記者顏幸如／台中報導

2022-08-18 11:35:01

年底大選的同時，將進行18歲公民權修憲複決公投。民進黨台中市長參選人蔡其昌，今在選戰倒數100天發表他的青年政策，宣佈若當選將成立青年局，推動新苗計劃、青年社宅，讓台中成為台灣最友善年輕人的城市。未來的選舉宣講活動，也會同步宣傳18歲公民權複決公投。

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蔡其昌今（18）日在多位大學生、中學生代表及民進黨青壯派市議員參選人曾威、廖芝晏、張耀中等人陪同下，舉行「選舉倒數100日《其昌挺青年 青年挺其昌》記者會」，發表他的青年政策。

曾威表示，自己18歲第一次參與公共事務營隊、開啟公共事務的視窗，23歲踏入政治工作，13年後成為候選人，很多幕僚在高中時期便參與太陽花學運，他強調現今資訊發達，18歲已有自主判斷能力。33歲的廖芝晏也說，公民權18歲是世界潮流、也是民主社會重要的里程碑。

中投學生聯合會幹部尤同學指出，台灣民法已修改和刑法同步，18歲可以結婚，選舉權卻不對等，成為全亞洲唯一18歲青年沒有投票權的民主國家，年底選舉，希望候選人能看見年輕人的需求。讀高二的林同學說，相較20年前，年輕人對資訊的掌握程度已大相逕庭，公共事務需要更多年輕的聲音。

▲選戰倒數100天，蔡其昌發表他的青年政策，宣佈若當選將成立青年局，推動新苗計劃、青年住宅。（圖／記者顏幸如攝，2022.08.18）
▲選戰倒數100天，蔡其昌發表他的青年政策，宣佈若當選將成立青年局，推動新苗計劃、青年住宅。（圖／記者顏幸如攝，2022.08.18）
蔡其昌強調「民主多一票、台灣會更好」，18歲到20歲不該是「說話沒有人要聽、脆弱無助的族群」，18歲有投票權是全世界發展趨勢，台灣做為一個民主國家應全力支持，選戰倒數100天，未來的宣講活動，他將把18歲公民權列入重點。

蔡其昌同時發佈他的青年政策，未來若當選將成立青年局，統籌青年事務，包括1.幫助青年人成家，提出社宅倍增計劃，讓青年住宅成為求職、成家的穩定後盾。2.營養午餐免費，營養加倍，結合食農教育、在地採購，生產履歷吃得安全。3.新苗計劃，由青年局整合，進行相關青年創業貸款，閒置空間成立共享辦公室，讓創業時付出的成本相對低。4.定期召開青年諮詢會議，讓年輕人的意見可以被市府聽見、台中成為台灣最友善年輕人的城市。

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