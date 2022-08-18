跨世代／學姐黃瀞瑩：青年參政需要熱情、失敗、成就感

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之後黃瀞瑩接連擔任台北市長政府副發言人、加入民眾黨，並參選不分區立委，去年轉任台北市副市長黃珊珊幕僚，如今全力投入年底選戰，參選台北市第一選區（士林、北投）議員。
黃瀞瑩今天談到，自己一開始在網媒當記者，是想將興趣與工作結合，成為體育記者，卻因緣際會當起政治記者，發現媒體可以是傳聲筒、平台，但看到不公不義的事，卻無從改變。
她說，媒體多多少少含有個人觀點，很難做到完全的平衡與公平，包括現在很多短影音，要做到公平、平衡都很困難，所以那陣子一直在思考，若從媒體角色，無法改變世界，那參與政治是否會比較好，所以後來到台北市府當發言人，也在市府參與許多決策，從接觸大的決策方針，到路邊的柱子、馬路重鋪等，大大小小的事情都有。
黃瀞瑩表示，或許大家覺得「政治離你很遙遠」，但這兩年來，疫情是政治跟大眾生活最靠近的時候，每天的疫情記者會都改變人民的生活，有時候要被關7天、有時候被關3天，若大家對政治漠不關心、不做更多發聲，那政治會變成什麼樣子？「我想這是大家參與政治的初衷，每個人都有想改變、想做的事，而這每件事都與政治有關。」
對於青年如何參政，她舉出「熱情、失敗、成就感」是政治工作領域當中，要找到、要突破，最困難的3項。熱情指要找到工作動力、有愛管閒事的特質，看到不平處，如燈不亮、馬路設計問題、遊具讓孩子不開心，就會想用好，去找里長、民代改變，參政就是從這些小地方做起，從找到一點點想做的事情開始，或許之後就能試圖改變更大的問題。
她說，政治工作每天都會面對不同的失敗，除了網路、民眾批評，還有選民服務案件做不成、政策無法推動等，每天都要跨越大大小小的失敗，但最重要的是從中「找到成就感」。她鼓勵想參與政治的青年，可以先從選舉志工做起，發發衛生紙、站站路口、在候選人身邊，看看台灣的政治環境，是不是如你所想，或有空時參與政治活動，也許會找到成就感與熱情。
對於參政的挫折、打擊。黃瀞瑩說，因為「一日系列」爆紅，面對大眾突如其來的關注與關愛，很感恩，但也感到有壓力，會開始自我審查、侷限自己能說什麼、能做什麼，網路匿名攻擊與言論帶給她的打擊也很大，開始被評論、攻擊、貼標籤，因此那段時間，自己選擇不聽、不看網路，甚至不看新聞、手機通知關靜音。
她分享，爆紅後某次去逛街試穿衣服時，被店員問到「你是學姐嗎？」她一時無法接受被認出，索性不試穿、落荒而逃，後來到全台灣宣傳台灣民眾黨，心態才出現轉折，面對民眾看到民眾黨logo以為是鍋子品牌，讓她從無法和陌生人聊天，到自在搭訕路人、與小孩笑鬧，都是跨出自我、成長的過程，現在她會在社群上分享自己生活。
她說，耗時2年半左右才走過爆紅後的心理壓力，現在是舒服的狀態，但偶爾在市場掃街，還是會遇到一兩個民眾丟垃圾、講出不雅的話，讓動力消失，這些都是每天要適應的壓力、得挑戰的極限，此時她建議「多看一些愛你的人、少看一些網路評論。」