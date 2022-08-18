選戰後期黃珊珊會被棄保？陳時中：心思都在思考政策規劃
2022年底選戰在即，其中首都台北市長選戰，一直是外界關注焦點。曾經擔任過台北市長的前總統陳水扁就表示，這次台北市長選是第五次「三腳督」，選戰後期副市長黃珊珊恐怕會被棄保。對此民進黨參選人陳時中今（18）日上午則表示，從來沒有去思考過棄保問題，心思都是在思考政策規劃。
媒體人黃暐瀚17日在臉書上PO文指出，日前在專訪陳水扁時，陳就指出台北市還是藍綠對決，如果黃珊珊真的成為實力落後的「第三者」，蔣萬安和陳時中將有一人勝出，「阿扁沒有說一定誰贏，但幾乎斷言，黃珊珊不會贏。」
對此陳時中則表示，沒有去思考未來會怎麼樣棄保，而是都在思考政策如何規劃、人民需要的是什麼。「從國際事務局到都更，還有內湖交通、大巨蛋相關問題與見解，還有對市民承諾。」陳時中直言，選舉一定要用政策取勝。
至於針對國民黨參選人蔣萬安，要求公開3+11相關細節，陳時中則回擊，指揮中心的相關會議紀錄，都在監察院逐一被審視，至於指揮中心是一個行政執行的單位，只會有一個決議的執行情況，也都跟立法院報告過，「就是我主政下，我根據大家的呈報情況，決定在那個時間點採用這樣的政策，在記者會公布後來實施。」陳時中說，在立法院都開過相關的秘密會議，所有的資料、合約，立法院都檢視過。