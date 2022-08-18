曹西平曝艾成曾答應「這件事」 長文悼：說到沒有做到
歌手艾成昨（17）日上午10點在新北市蘆洲自家墜樓身亡，消息震驚整個演藝圈，不少藝人好友、前輩皆發文表示哀悼。資深藝人曹西平深夜發文，追憶艾成生前曾經答應他「會好好照顧王瞳」，嘆他沒有遵守約定：「你說到沒有做到就走了」，而曹西平也對王瞳表示心疼，對艾成說：「希望你要保佑王瞳可以渡過這個難關。」
曹西平5月初發文分享在西門町遇到艾成、王瞳夫婦，當時是艾成的餐廳「艾叻沙」西門町店關店的最後一夜，雙方隔了一個巷子各自開店，卻在最後一夜才遇見，曹西平還送了一對耳環給王瞳表示祝福。曹西平深夜轉發自己的貼文，長文追悼艾成：「你說到沒有做到就走了，你沒有好好照顧王瞳，你不是答應我說會好好照顧王瞳嗎？你還說沒有問題。王瞳可是他們家裡的經濟支柱啊，跟你在一起全家是多麽的有意見啊，好不容易可以在一起，你卻選擇這樣子的路離開？」
面對艾成的離開，曹西平痛心的說：「每天還在說正能量正能量呼籲大家『沒有關係西門店關起來我還會再站起來的』，站起來在哪裡？」同時也心疼王瞳的遭遇：「你先走了，你留下王瞳這樣子對嗎？，讓她去面對所有人的眼光跟不諒解，這樣子合理嗎？」雖對艾成的選擇感到錯愕及驚嚇，曹西平表示還是祝福艾成：「名跟利都放下了，不用在追求了不用在想那麼多了，安息了。」
曹西平說：「希望你要保佑王瞳可以渡過這個難關，她肯定很難過很悲傷，你做了最後的決定是這個，她肯定無法相信無法接受，希望她可以平靜好好處理你的事情，一路好走。」曹西平嘆5月見面時最後一面的鼓勵，竟也是見到艾成的最後一面，對此表達深深的不捨，他同時也在留言區回應攻擊王瞳的酸民：「活著的人更辛苦還要被人家說，，，？哎。」
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