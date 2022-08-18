圍堵疫情無死角！廈門「掰開魚嘴」做核酸　微博掀熱議

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有中媒記者致電廈門市海洋發展局詢問此事，當局回覆稱，目前廈門市確實全員及漁獲都要做核酸。而在當地發布的《致集美區涉海村（社區）居民及出海作業人員的一封信》中也表示，2022年6月份以來，福建省漳州、霞浦、平潭等地，先後發生漁民在海上與境外船舶非法交易、違規接觸而導致新冠肺炎疫情從海上輸入，造成極大的社會危害。
其中，信件第3條明確點出，「漁民作業期間，每天開展1次核酸檢測；漁民和漁貨上岸時，實行『人+物同檢』；人員長時間不出海，脫離工作崗位後，實行1週健康監測，其間第1、4、7天各開展1次核酸檢測。」
事件在微博等平台上引發討論，評價兩極，支持者認為：「給魚做核酸不是廈門特色，很多地方都有類似的例子」、「實行人物同檢是為了防疫，是為確保萬無一失，打好這場疫情戰」、「新冠肺炎不僅僅是人傳人，也有物傳人的，這更說明廈門防控工作做得到位」。
反對者則吐槽道：「既然魚都做核酸檢測了，建議貓、雞、鴨、鵝、牛、羊、馬等活體也要做到應檢盡檢。」、「要防止核酸檢測走偏，尤其是防止把科學、規範和標準嚴格的環境監測無限擴大化，弄成一門生意」、「魚用鰓呼吸是初中學的，而擴大內需的道理起碼是高中學的，讚美廈門官方的智力水平」、「萬一查出魚蝦蟹攜帶病毒，如何追溯源頭、梳理傳播鏈，如何劃定隔離區域？」
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