跨世代／林昶佐：參政前 找到賦予你不斷前進的熱情

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林昶佐提到自己在校園演講中常被問到如何走上國際舞台，他強調靠其實的不是宣傳、不是對外面找機會、也不是靠行銷，而是要找出自己到底想寫什麼作品，林昶佐強調只要找到自己想做的方向，並願意投入時間和情感，就會有更強大的動力，不管遇到多大困難也會想辦法克服。
林昶佐提到其實不只有從政，大多年輕人剛出社會幾乎都會遇到錢不夠、人脈也不足的狀況，但最重要的還是要找到自己的核心關懷，如果單純因為服務社會、或對公共議題有熱誠，其實還有很多其他工作選擇；但找出自己的核心關懷後，就算面對財力、人脈不足，只要每天看到自己的目標往前推進，即便面對再大的壓力挫折或再多的酸言酸語，都可以持續前進。林昶佐勉勵在座學子最重要的目標，就是找到賦予你不斷前進的熱情。
針對主持人詢問如何對外推動自己關心的理念，林昶佐強調成為政治人物，最重要的是當選後如何實現核心價值。他舉自己2018年在立法院推動同婚法案時，在各黨派立委間連署時也遇到許多拉扯，包括有委員撤簽的狀況，當時自己的工作同仁也進入情緒性的負面螺旋，但為了達到目標，他選擇跟理念接近的委員分工合作，一個一辨公室敲門拜託，同時也不再堅持自己的法案版本。
林昶佐更傳授有意參政的年輕人：要怎麼讓民眾認同自己的核心價值，才是從政要處理的課題和智慧。
對於年輕人票選出最關心的議題第一名就是「國際關係」，身在立法院外交委員會六年的林昶佐也感到欣慰，他最後呼籲現在是國際貿易重整的關鍵時刻，台灣在如果這時間點落單，國家經濟就會慢一步，也希望不分年齡的台灣人都應該對國際關係議題高度關注。