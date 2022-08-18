蘋果發表會在這天？外媒爆料：iPhone 14領軍3大亮眼新品

網路持續瘋傳iPhone 14相關訊息，但蘋果官方卻遲遲沒公佈秋季發表會日程，而近日彭博科技記者Mark Gurman爆料，今年秋季發表會很有可能會落在9/7，台灣時間應該就是9/8凌晨，且可能還是採用線上發表的模式舉辦，向來保密到家的蘋果，可能會在發表會前一週才會發出邀請。另外目前傳聞將有3款新品亮相，包括iPhone 14系列、新款Apple Watch Series 8以及第二代降噪耳機AirPods Pro 2。 我是廣告 請繼續往下閱讀 外媒指稱，蘋果發表會很有可能會落在9/7舉辦，在此同時也傳出蘋果員工被通知從9/5就要開始待命3天，不只如此，Apple Store門市人員也被通知需要在9/16為新產品的進行準備。且受限於疫情，今年可能會持續採用線上發表的形式舉辦，外傳可能會比照2022 WWDC開發者大會邀請少量的媒體到場。蘋果秋季發表會目前傳聞會有3款新品亮相，包含傳聞最盛的iPhone 14系列，配置A16晶片，取消小尺寸的mini產品線，首度加入6.7吋iPhone 14 Max，維持6.1吋iPhone 14、6.1吋iPhone 14 Pro和6.7吋iPhone 14 Pro Max，Pro系列會剪掉瀏海改為開雙小孔的設計，代表新色會是紫色。同時還有新款Apple Watch登場，有傳聞會是Apple Watch Series 8，也許會有新Apple Watch SE 2和全新的Apple Watch Pro版本。另一傳聞也很高的新品會是第二代的降噪耳機AirPods Pro 2。▲據傳這次 iPhone 14 Pro 會加入紫色，成為新機的代表色。(渲染圖，圖／翻攝Apple Hub)蘋果祖傳「5W充電頭」將退場！網笑：庫存終於清完了不只iPhone 14！蘋果秋季發表會下月登場 3大新品搶先看iPhone果粉福音！iOS 16電量顯示回歸了 但「這款」除外三星摺疊機沒漲價！台灣9/2開賣 大搶iPhone 14換機潮