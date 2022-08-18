高醫候診室槍擊案誰的錯？藍綠黨團隔空交火

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陳若翠表示，市府總是用口號治市卻沒改善任何問題，提醒陳其邁改善治安，不是叫酒店小姐出來排排站就會改善，改善公安也不是在媒體面前震怒、下令重罰就會改善，尤其陳其邁曾說治安、公安是市政基本功，如果基本功都做不好，那可以考慮換人來做看看。
鄭安秝、邱于軒盤點高雄今年重大治安事件，過年時有棒球隊砸店、3月有吃火鍋遭槍擊、7月有在超商就被脫褲性侵，8月更發生光天化日之下在市區開槍殺人，邱于軒更直接點名徐國勇、蘇貞昌、黃明昭應該出來面對，趕快下來坐鎮。
高雄市議會民進黨團隨後也召開記者會，針對國民黨團近來對高雄公安、治安的的不實抹黑表達遺憾，民進黨團總召鄭光峰表示，槍枝泛濫，的確要檢討。但只有扭曲抹黑，不查證，將事件無限放大，完全在製造市民恐慌，令人不齒。他也指出，高雄市槍擊案降幅為六都第一，槍擊案從六都最高降為六都第二低，暴力犯罪減少26件，重大刑案減少27件，並已全數偵破。
副總召邱俊憲則表示，每每遇到選舉，國民黨就走鐘。高雄市今年上半年發生2件槍擊案，但新北市就有9件，如果高雄市是「慶記之都」，那新北市就是「軍火庫」了。呼籲國民黨團不要為了選舉，製造市民的恐慌，並以此做為政治攻防。
高閔琳議員則指出，高雄市今年1月迄今發生2件槍擊案，與去年同期比較減少4件，且均於短時間內全數偵破，破獲率150%。批國民黨參選人柯志恩，見獵心喜，不予查證，抹黑高雄，也打臉侯友宜市長，新北市才是「慶記之都」；民進黨團呼籲，應給快速破案的警察一個道歉，隨後黨團也前往高雄市刑大慰問警察同仁，給予肯定鼓勵。