2NE1隊長CL不來台灣了？官方8月行程表更新「刪掉寶島」
「S2O Taiwan潑水音樂祭」將於8月27、28日在大佳河濱公園舉辦，兩天請到不少海內外大咖，南韓2NE1隊長CL原定出席27日場次，但藝人官方行程表已悄悄刪除台灣，《NOWnews今日新聞》致電主辦單位，截稿前未給予回應。
CL日前公開8至9月行程表，確定8月27日來台參加「S2O Taiwan潑水音樂祭」，當日活動嘉賓包含大S老公具俊曄、KAAZE、PROPHECY、Danny Avila、Yellow Claw、Marc Vedo、黃明志、謝和弦等。具俊曄日前被問到27日是否會與CL同台演出，他透露2人表演時間不同，間接證實CL會出席。
CL的官網行程表近日更新，原定8月27日來台的日程已刪除，記者詢問「S2O Taiwan潑水音樂祭」主辦單位，對方未給正面答覆。其實CL 21日在東京有演出，若她22日來台，因台灣3+4的防疫政策，CL 27日其實不能上台，但「刪除台灣行程」是否與防疫隔離政策有關，亦或是會來台但不上台，有待釐清。
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