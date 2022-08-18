肯尼NOW星球／許時清揮別12年南山！最掛心吳沛嘉？

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許時清將整整12年時光奉獻給學生籃球，大把時間放在學生和球隊，如今希望把重心回歸家庭，他坦言是個不容易的決定，「這十二年教練身份很充實很美好，教練是要帶著球隊往前衝的人，24小時都要投入在球隊裡面，這兩年因為疫情多了時間跟家人相處，才發現好像跟球員的互動比跟家人更多，並沒有扮演好家庭中的角色。」
回憶起執教12年，許時清認為初期帶球隊會模仿過往教練帶自己的方式，為求好心切對球員很「硬」、很嚴格，但隨著時間推移，發現教練角色能有很多不同面向，「指出他們的缺點固然很直接，但軍事化的管理會扼殺小孩的發展，不如尋找他的優點去引導出他好的地方，每個小孩的靈魂都是不同的，不要去扮演那個破壞他自尊心的角色，外界已經有很多人在做這件事，你只要陪伴、鼓勵他，做不好的地方，我可以陪著你一起解決。」
許時清坦言25歲接任教練時心智並沒有很成熟，只是為了帶學生球員，強迫自己成長，如今卸下教練工作，他認為因為這個身份學習很多，也因看了那麼多球員的個性和人生，帶給自己很大的成長，雖然對於冠軍跟紅色彩帶仍有遺憾，但他開始明白「接受所有不好的安排，因為那都是最好的安排」，不要專注在不好的事情跟情緒。
許時清在2021年HBL冠軍賽後淚灑小巨蛋，面對與冠軍失之交臂的挫敗，在熱血、激情的HBL主題曲背景音樂烘托下，搭配一碗正能量「雞湯」，師徒們圍圈含淚相互鼓勵，影片一出催人熱淚，也讓他一夕爆紅，溫暖、正向的執教風格更為大家熟知，而曾在寶哥劉嘉發、賈凡、黃明坤、許晉哲、韋陳明、賴良忠等多位名教頭麾下的他，又最嚮往哪位教練的執教方式呢？
談到12年中悉心帶領的數百位球員中，哪個球員讓他又愛又恨？許時清透露目前就讀世新大學的吳沛嘉是讓他現階段最為牽掛的球員，「他的個性需要大哥哥帶著他、引導他，他高中的時候我過年甚至帶著他一起回家過年。」
許時清也會透過社群、媒體等管道偷偷關注在職籃戰場奮戰的子弟兵，更操心球員在不打球後的職涯發展及規劃，許時清也承諾給球員一輩子的「售後服務」？讓肯尼哥稱讚他很適合當心靈輔導師？更多的內容都在本週的《肯尼NOW星球》！