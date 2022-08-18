跨世代／贊同不分區議員制度！葉柏廷：青年應納安全名單

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對於「民代組成方式對青年友善嗎？」葉柏廷從青年定義談起，以聯合國定義青年為18至24歲來看，那全台各政黨都沒有做到友善青年，全台最年輕立委是2020年、當時28歲當選的賴品妤，顯現台灣仍非重視青年的國家，因為沒有一個青年的立委。若以兩大黨對青年的定義來看，民進黨、國民黨的黨內初選都有提出青年加權，對青年定義是35歲以下。
立法院會3月通過18歲公民權修憲案，明定年滿18歲中華民國國民，依法有選舉、罷免、創制、複決、參加公投及被選舉權，將於11月26日交由公民複決。
葉柏廷說，若年底18歲公民權修憲複決通過，未來18歲學生可以選舉與被選舉，很多人會質疑18歲年輕人適格作為議員嗎？並以此論點反擊18歲青年應擁有被選舉權，這是非常世代不正義的看法，顯現社會對於學生仍有既定想像。
現行立委選舉採單一選區兩票制，選舉人一張選票投給單一選區的區域立委候選人，以獲得最高票者當選；另一張選票投給各政黨所提名的全國不分區及僑選立委候選人，依各政黨得票比例分配席次。
地方縣市議會議員選舉則採「單記非讓渡投票制」，選區有幾個席次，但選民只能圈選一人，票數以候選人個人計算，由得票數前幾高的候選人勝選。
葉柏廷指出，對於18歲學生參選議員，最困難的地方就是資金、知名度與人脈，需要挹注資源與協助；過去常談到地方選制對青年是否友善，他贊同仿效「不分區立委」，在地方議會中增設「不分區議員」，透過選民投政黨票，讓青年有機會當選、進入議會；國會部分，則建議各政黨在規劃不分區立委名單時，把青年順序往前提，甚至在名單第一到二名都是青年，以確保青年穩定參政，且付出的成本不會太多。
他說，畢竟社會大眾對於政黨的認識，比對於候選人的認識，相對高很多，尤其對青年而言；若「不分區議員制度」能夠落實，對青年進入議會替青年發聲、替社會撐出青年表意空間，會更友善有利。
對於東海大學政治系教授沈有忠對「不分區議員制」持悲觀看法、台北市議員林亮君認為「不分區議員制」對無黨籍不友善。
葉柏廷回應，沈有忠提到青年由政黨提名，若遇到惡質黨主席的威脅，被迫只能替黨發聲、而無法實質為青年發聲，確實是有可能發生的狀況，因此青年在擔任監督政府的角色時，應要求各黨主席不要成為惡質黨主席；林亮君所提「不分區議員制」會抹滅無黨籍參選資格，「這確實是我沒想到的影響」，無黨籍參選人沒有黨派奧援，要靠自己知名度、過去人脈打選戰，真的很辛苦，也許「不分區議員制」可以做更多研討與修正，或擬定類似的制度，兼顧青年友善與讓無黨籍參選。
論壇最後，葉柏廷提到，制度上還要再花時間討論如何推進，自己從高二，16、17歲以來參與公共議題至今，經歷過非常多場選舉，但在過程中，看到許多青年遲疑「為何要去投票」，這是時代悲歌，因為過往政治人物提出的青年政策，往往是青創、青年貸款，實質上無法解決青年問題，最重要的是政治人物在做任何政策時，行為與方向要讓青年有感，才能衝高青年投票率、顯現青年影響力。
他說，年底18歲公民權修憲複決，除了需要大家共同努力外，各政黨也要努力，以蔣萬安欲參選台北市長為例，若認同該複決案，能否承諾在選區內同意票數達一定比例以上？這是大家可以具體檢視候選人究竟是口頭聲援還是實際動員，也是未來必須監督的部分。「希望每次論壇越來越進步，讓台灣慢慢成為一個把青年當成正常人看待的島嶼，大家一起前進、作伙打拼。」