幼兒教室安全？靖娟揭露近8成消防有問題　意外發生難逃

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靖娟實際走訪六都25間幼兒教室，發現近8成教室環境中無滅火器、緊急照明設備等設備，如此充滿危機的環境，卻安排一天長達8小時的課程，若發生事故後果不堪設想！另一方面，現行法規要求補習班或幼兒園，須明確登載教職員工名冊，提供學經歷及身分證明，並檢附3個月內核發的刑事紀錄證明。但靖娟蒐集發現多數業者都於網路Facebook、Line社群招生，幾乎遍尋不到教師的專業資格，實際到現場也無法判斷是否為合法或無犯罪紀錄之教師，師資部分亦為一大漏洞。
根據現行的《短期補習班設立及管理準則》規定，招生未滿6歲幼兒之補習班需設立於4樓以下。靖娟基金會林月琴執行長表示，因幼兒屬於避難弱者，無法自行逃生，卻發現有業者將教室設立於14樓的高樓層，加上公安與消防大有問題，簡直罔顧幼兒安全！
另依《建築法》規定，建築物應依核定使用類組使用，如須設立補習班，就需將建築用途變更為「補習班」。但靖娟隨機查詢多間幼兒教室，建築用途卻是登記「住家」、「防空避難室」，不僅內部空間狹小，有的僅一條逃生通道，都是讓幼兒處於不安全的環境中！
靖娟基金會也針對家長進行問卷顯示，有67%家長每周會安排2到3次課程，推估這類幼兒才藝課程商機每年達2億元以上。林月琴呼籲，近期疫情逐步趨緩且幼兒亦可施打疫苗的狀況下，許多家長開始幫幼兒安排活動，政府應重視6歲以下幼兒的學習安全，盡速清查、輔導這些教室立案補習班，也提醒家長們挑選課程時多觀察環境，也需深入了解教室是否合法，別花了大錢卻讓孩子身處風險！
林月琴強調，政府不該放任業者漠視幼兒安全，呼籲應立即清查掌握6歲以下幼兒教室現況及數量，各地教育局處也應立即輔導幼兒教室立案納管，同時加強對家長宣導如何辨識學習環境的安全與挑選，絕不可等到問題發生後才亡羊補牢。
台灣家長教育聯盟李昭瑢秘書長也說，許多家長未必會注意目前的標示資訊，建議在管理下發給立案的教室或場域使用標章，並且要求張貼或出示於明顯處，也請各縣市增加宣導資訊透出機會及形式，及教育局處公告對應窗口，避免家長投訴求助無門！