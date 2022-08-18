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幼兒教室安全？靖娟揭露近8成消防有問題　意外發生難逃

▲靖娟基金會執行長林月琴強調，目前政府對於6歲以下幼兒教室管理紊亂，潛藏著公共安全危機與師資問題，各地教育局處應立即展開調查並輔導業者立案。（圖／靖娟基金會提供）
▲靖娟基金會執行長林月琴強調，目前政府對於6歲以下幼兒教室管理紊亂，潛藏著公共安全危機與師資問題，各地教育局處應立即展開調查並輔導業者立案。（圖／靖娟基金會提供）

記者張勵德/綜合報導

2022-08-18 13:17:47

很多家長不想讓孩子輸在起跑點上，從幼兒時期就帶孩子上各種才藝班，但坊間充斥許多標榜「共學空間」、「工作室」、「舞蹈團」的幼兒教室廣告，真的有合法立案或符合政府法規嗎？靖娟基金會今（18）日召開記者會，揭露幼兒教室開課亂象！根據靖娟基金會調查，實際走訪六都共25間幼兒教室，發現近8成的幼兒教室無完整消防設備，甚至有教室設立於14樓的高樓層或地下室，一對多的師生比之下，多數孩子是「避難弱者」，很難想像一旦發生事故要如何應變。靖娟基金會要求政府，應盡速稽查相關業者輔導立案、統一主管機關，並立即修法保障兒童安全。 

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所謂的「幼兒教室」是指在固定場場域招收未滿6歲孩童，提供其活動、才藝或學習的教室。去年發生在新北市虎豹潭事故帶走6條人命，追究真相發現開課單位只是「一家公司」，根本沒有幫幫參與者保險，事故後的處理陷入羅生門，凸顯這類型「教室」、「共學空間」問題叢生。坊間陸續出現更多以幼兒為對象，各種五花八門的課程，其中許多幼兒教室登記為「演藝團體」、「公司行號」、「運動訓練班」等，無論是設立樓層、公安消防、師資皆無規範，這些「偽補習班」無法可罰，問題越來越嚴重。

靖娟實際走訪六都25間幼兒教室，發現近8成教室環境中無滅火器、緊急照明設備等設備，如此充滿危機的環境，卻安排一天長達8小時的課程，若發生事故後果不堪設想！另一方面，現行法規要求補習班或幼兒園，須明確登載教職員工名冊，提供學經歷及身分證明，並檢附3個月內核發的刑事紀錄證明。但靖娟蒐集發現多數業者都於網路Facebook、Line社群招生，幾乎遍尋不到教師的專業資格，實際到現場也無法判斷是否為合法或無犯罪紀錄之教師，師資部分亦為一大漏洞。

根據現行的《短期補習班設立及管理準則》規定，招生未滿6歲幼兒之補習班需設立於4樓以下。靖娟基金會林月琴執行長表示，因幼兒屬於避難弱者，無法自行逃生，卻發現有業者將教室設立於14樓的高樓層，加上公安與消防大有問題，簡直罔顧幼兒安全！

另依《建築法》規定，建築物應依核定使用類組使用，如須設立補習班，就需將建築用途變更為「補習班」。但靖娟隨機查詢多間幼兒教室，建築用途卻是登記「住家」、「防空避難室」，不僅內部空間狹小，有的僅一條逃生通道，都是讓幼兒處於不安全的環境中！

靖娟基金會也針對家長進行問卷顯示，有67%家長每周會安排2到3次課程，推估這類幼兒才藝課程商機每年達2億元以上。林月琴呼籲，近期疫情逐步趨緩且幼兒亦可施打疫苗的狀況下，許多家長開始幫幼兒安排活動，政府應重視6歲以下幼兒的學習安全，盡速清查、輔導這些教室立案補習班，也提醒家長們挑選課程時多觀察環境，也需深入了解教室是否合法，別花了大錢卻讓孩子身處風險！

林月琴強調，政府不該放任業者漠視幼兒安全，呼籲應立即清查掌握6歲以下幼兒教室現況及數量，各地教育局處也應立即輔導幼兒教室立案納管，同時加強對家長宣導如何辨識學習環境的安全與挑選，絕不可等到問題發生後才亡羊補牢。

台灣家長教育聯盟李昭瑢秘書長也說，許多家長未必會注意目前的標示資訊，建議在管理下發給立案的教室或場域使用標章，並且要求張貼或出示於明顯處，也請各縣市增加宣導資訊透出機會及形式，及教育局處公告對應窗口，避免家長投訴求助無門！ 

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