上任不到50天！總座蔡維力請辭 大同：董事長全力慰留中
百年老店大同公司在2020年股東臨時會變天，由掌握董事會的市場派三圓建設董事長王光祥取得經營權，但新團隊上任後，經營高層頻頻異動，今（2022）年6月30日才宣布上任的新任總經理蔡維力，今（18）日也傳出請辭消息，對此，大同表示，董事長王光祥全力慰留中。
大同在20220年變天後，創辦人林尚志家族只保留林郭文艷1席董事及1席獨立董事，由掌握董事會的市場派三圓建設董事長王光祥取得經營權，但未擔任董事長，而是由前中鋼董事長林文淵掌舵，總經理則由前大同大學助理教授湯政仁出任。但林文淵上任不久，就出傳與王光祥理念不合而閃辭，後來大同找來半導體業併購天王盧明光接任董事長，總經理由曾在鴻海集團擔任要職的鍾依文出任。
去年6月大同董事會通過鍾依文轉任大同集團旗下重要子公司精英電腦董事長，並由研華前總經理何春盛接任大同總經理。不過，去年12月盧明光、何春盛雙雙請辭大同董事長、總經理，最後由王光祥親自接任董事長，鍾依文再回鍋出任總經理。
直到，今年6月底大同公告由前永豐餘控股總經理蔡維力擔任總經理，只是上任才49天，今日也傳出蔡維力請辭消息，並發信給同仁提及「大同的夥伴們，本人因個人因素，已正式向王董事長遞交辭任書，自即日起生效。很榮幸在這近7週時間與各位共事，祝福各位夥伴，也祝福大同。」不過，對於總經理蔡維力請辭，大同公司僅表示董事長正在全力慰留中。