「真人版娜美」穿15 cm高跟鞋　張家瑋：時尚是一種態度

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有「真人版娜美」封號的張家瑋表示這一次穿了15公分的高跟鞋挑戰飾演超級名模，雖然有175公分了，但還是不及實際模特兒的高度。不過時尚是一種態度，不論身高，都能穿出屬於自己的時尚品味。有「八點檔小甜心」稱號的謝京穎說，大學是唸服裝設計，這次榮幸可以參與高雄時尚大賞讓她真正圓夢了。
青年局局長張以理表示，高雄時尚大賞是為實現青年設計創業理想，並解決競賽止於決賽之痛點，青年局積極引介、媒合入圍設計師以多元管道、多樣平台持續曝光，邀請年輕世代大膽創新打造有感設計。今日有眾多重量級嘉賓出席記者會相挺，在全台唯一冷戰遺跡，融合當代藝術與歷史文化地標「永添藝術·金馬賓館當代美術館」知性時尚走秀，用行動支持新銳設計師，也感謝高雄在地品牌浤圃建設股份有限公司，響應加碼祭出企業特別獎，讓本次入圍組數達到11組之多，除了獎金之外更可以爭取設計企業制服機會，同時讓產業與學界搭起重要橋梁迅速對接企業，一同豐富青年時尚履歷。
青年局表示，決賽評審陣容搶先公開，有跨界巨星黃子佼、雙金影帝莊凱勛、永續設計師 JUST IN XX 周裕穎、國際設計師Daniel Wong（黃偉豪），以及產業界代表漢神百貨董事長侯嘉騏等，跨界更具公信力。「高雄時尚大賞」從9月到11月會有一系列精采活動接連展開，包含串聯特色品牌店家推出「新銳時尚週」，多家品牌及質感店家參與推出優惠折扣及好康活動來響應，第三屆入圍名單及更多活動資訊，請上「高雄市政府青年局」官網或活動粉專(https://reurl.cc/aGkr9Z) 瀏覽查詢。（編輯：楊穎軒）