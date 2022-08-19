COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

「真人版娜美」穿15 cm高跟鞋　張家瑋：時尚是一種態度

▲本土劇女星、「真人版娜美」張家瑋參加時尚活動。（圖／民視提供）
▲本土劇女星、「真人版娜美」張家瑋參加時尚活動。（圖／民視提供）

娛樂中心／綜合報導

2022-08-19 00:00:00

高雄市政府青年局指出，南臺灣最具指標性的時尚盛典「2022 KFA高雄時尚大賞」邁入第三屆，17日由局長張以理、評審長王聖芬、國際設計師Daniel Wong（黃偉豪）、浤圃建設蘇姿菁總經理、JO MODEL時尚香氛品牌創辦人蔡汶萱，及凱渥名模、民視藝人張家瑋、謝京穎等現場來賓共同揭曉入圍名單，經評審初選共選出11組優秀新銳設計師角逐決賽，有機會拿下首獎新台幣30萬元，總獎金高達一百萬的競賽獎金。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲謝京穎（後）、張家瑋為「2022 KFA高雄時尚大賞」站台。（圖／民視提供）
▲謝京穎（後）、張家瑋為「2022 KFA高雄時尚大賞」站台。（圖／民視提供）
評審長王聖芬表示，本次初賽和潘怡良、林薇、董亭言、劉子超、劉為麟擔任評審團，共同完成一道大難題，本屆作品優秀眾多，評審需從上百組優秀作品選出10組入圍，競爭相當激烈！經評選團一致決議選出11組隊伍入圍決賽，大讚今年設計水準相當高，更提到台灣時尚產業較缺乏曝光的資源，感謝「高雄時尚大賞」整合產學連結，透過大型競賽提升品牌能見度，刺激台灣時尚產業。今日還有代表台灣參加《亞洲超級名模生死鬥》奧地利超模白彌兒（Mia）等知名藝人穿著歷屆入圍作品登場，呼應高雄時尚大賞持續發掘新銳設計師，積極培育時尚設計人才落地發展。

▲▼謝京穎大學唸服裝設計，參與高雄時尚大賞讓她真正圓夢。（圖／民視提供）
▲▼謝京穎大學唸服裝設計，參與高雄時尚大賞讓她真正圓夢。（圖／民視提供）
▲▼謝京穎大學唸服裝設計，參與高雄時尚大賞讓她真正圓夢。（圖／民視提供）
有「真人版娜美」封號的張家瑋表示這一次穿了15公分的高跟鞋挑戰飾演超級名模，雖然有175公分了，但還是不及實際模特兒的高度。不過時尚是一種態度，不論身高，都能穿出屬於自己的時尚品味。有「八點檔小甜心」稱號的謝京穎說，大學是唸服裝設計，這次榮幸可以參與高雄時尚大賞讓她真正圓夢了。

▲張家瑋足蹬15公分高跟鞋，化身超級名模。（圖／民視提供）
▲張家瑋足蹬15公分高跟鞋，化身超級名模。（圖／民視提供）
▲張家瑋足蹬15公分的高跟鞋化身超級名模。（圖／民視提供）
▲張家瑋認為時尚是種態度。（圖／民視提供）
青年局局長張以理表示，高雄時尚大賞是為實現青年設計創業理想，並解決競賽止於決賽之痛點，青年局積極引介、媒合入圍設計師以多元管道、多樣平台持續曝光，邀請年輕世代大膽創新打造有感設計。今日有眾多重量級嘉賓出席記者會相挺，在全台唯一冷戰遺跡，融合當代藝術與歷史文化地標「永添藝術·金馬賓館當代美術館」知性時尚走秀，用行動支持新銳設計師，也感謝高雄在地品牌浤圃建設股份有限公司，響應加碼祭出企業特別獎，讓本次入圍組數達到11組之多，除了獎金之外更可以爭取設計企業制服機會，同時讓產業與學界搭起重要橋梁迅速對接企業，一同豐富青年時尚履歷。

▲「2022 KFA高雄時尚大賞」邁入第三屆。（圖／民視提供）
▲「2022 KFA高雄時尚大賞」邁入第三屆。（圖／民視提供）
青年局表示，決賽評審陣容搶先公開，有跨界巨星黃子佼、雙金影帝莊凱勛、永續設計師 JUST IN XX 周裕穎、國際設計師Daniel Wong（黃偉豪），以及產業界代表漢神百貨董事長侯嘉騏等，跨界更具公信力。「高雄時尚大賞」從9月到11月會有一系列精采活動接連展開，包含串聯特色品牌店家推出「新銳時尚週」，多家品牌及質感店家參與推出優惠折扣及好康活動來響應，第三屆入圍名單及更多活動資訊，請上「高雄市政府青年局」官網或活動粉專(https://reurl.cc/aGkr9Z) 瀏覽查詢。（編輯：楊穎軒）

王祖賢摘口罩！55歲無P五官瘋傳　網友：願一切安好

獨／壯壯「趴在轎車後座」被拍　只穿一套情趣內衣

歐陽娜娜沒穿內在美！激裸酥胸又露背　網友：攝影師懂拍

美女辭退主播台！去森林脫光外拍　G級緊緻肌膚白到發光

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀