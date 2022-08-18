國民黨訪中團視訊交流陸高官 張博洋：扯後腿還義正辭嚴
國民黨副主席夏立言帶團訪中，儘管宣稱不談政治議題，但國民黨大陸事務部主任林祖嘉卻視訊參與2022年兩岸關係研討會，而國民黨秘書長黃健庭面對質疑回嗆，民進黨沒有辦法處理問題、國民黨是在「承擔責任」，對此，台灣基進高雄市三民區市議員參選人張博洋表示，國民黨扯台灣後腿已經很糟糕了，最怕的是扯後腿還義正嚴詞，呼籲國民黨有點自覺。
台灣基進前鎮小港市議員參選人黃敬雅指出，儘管國民黨行前不斷宣稱不談政治議題，「說好不去北京，卻不願看見整個中國都是北京」，視訊談話也對中國喊堅持九二共識，顯見對台灣人已是笑話一樁的九二共識，對國民黨而言仍然當寶。
張博洋說，美國眾議院長裴洛西訪台後，國民黨就馬上跑去中國參訪，前幾日美國聯邦參議院組團訪問之後，國民黨就立刻視訊參加兩岸關係研討會，與國台辦大談九二共識反台獨，不難看出，每當台美關係有新進展時，國民黨就會大動作輸誠中國，屢屢對國際社會釋放錯誤訊息，扯台灣後腿。
張博洋並指出，國民黨秘書長黃健庭說什麼承擔責任，但過往在國共合作建立的買辦結構下，經濟紅利都被國民黨自己人賺走，如今國民黨在錯誤的時刻對國際社會釋放錯誤的訊息，若得罪美國為首的民主同盟，後果卻是所有台灣人要共同承擔。
張博洋認為，國民黨破壞台灣與民主世界的羈絆，大喊虛假的九二共識，沈浸在自己以為有對話，但實際上只是在被中共統戰的幻想裡，呼籲黃健庭，不要睜眼說瞎話說什麼要和平，國共定義的兩岸和平，只不過是對台灣民主的一場災難罷了。