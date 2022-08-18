跨世代／促進議會新陳代謝　林亮君提民代連任限制

《NOWnews今日新聞》今（18）日於台北喜來登飯店舉辦「跨世代論壇」，邀請總統蔡英文等跨黨派政壇人士演講、與談，下午進入第二場主題「民代組成方式對青年友善嗎？」，有立委蔣萬安、立委林為洲、立委范雲等人共同與會。其中，台北市無黨籍議員林亮君發言時指出，青年代表在國會、議會中比例都相當低，建議競選民代也應設置連任上限，讓議會得以「新陳代謝」。
延續兩屆的「修憲論壇」，《NOWnews今日新聞》今日於台北喜來登飯店舉辦第一屆「跨世代論壇」，邀請總統蔡英文、立委、議員，共同直面青年，促進世代議題討論。下午進入第二場論壇，以「民代組成方式對青年友善嗎？」為題，林亮君表示，自己在19歲就在市議員團隊擔任助理工作，其實很多學生在學生時期就在學生自治組織參與政治，但我們的國家制度上，不管是國會、議會，青年的比例其實不高。
「但青年的定義是什麼？要保障哪一些青年的參政機會呢？如果是政二代、富二代的青年，需要保障他們的參政嗎？」林亮君指出，我們的確應該要鼓勵有熱情、理想的人參選，但也不可能有排除政治世家、富人條款，因此可以在制度上多加思考，針對民代，應該都要有連選連任限制，才不會讓議會成為「老人議會」。
林亮君表示，以台北市議會為例，已經有連任7屆、在職28年的老議員，非常資深，但也擠壓了年輕人參與社會改革的機會。很多法案在推動時都會看到保守勢力和進步勢力的對抗，多數年輕一輩的民代，更能貼近青年的看法，如果從連任制度下手，比如最多連任三屆，除了促進議會的新陳代謝外，也迫使政黨培力新人才，傳承推動的法案和議題，並加入新的想法，才能讓我國代議制能真正符合時宜且對症下藥。