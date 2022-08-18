外送員安全優先！Uber Eats上線前自拍 foodpanda要測驗
外送騎士的意外頻傳，Uber Eats和foodpanda今(18)日分別針對外送騎士提高安全措施。Uber Eats外送夥伴需要依法完成「四大課程」與「開通測驗」且上線時需要自拍回傳，透過安全帽配戴驗證機制，確保安全上路，且計劃於今年年底在台灣推出「鼓勵休息」(Take A Break) 功能，避免疲勞駕駛。foodpanda 打造「外送夥伴 360 安心計畫」，提供夥伴涵蓋上線前、外送中、下線後的全方位保障，降低送餐過程中的風險。
Uber Eats宣布全新升級的安全措施與功能，包含所有外送合作夥伴需要依法完成的「外送合作夥伴四大課程」與「開通測驗」內容整併至夥伴端 App，方便外送合作夥伴完成線上課程。同時為了降低危險駕駛，推出了新措施，過去半年內曾有1次重大交通違規紀錄的外送合作夥伴，平台會發送提醒訊息並建議重新進行教育訓練，如果達2次，需配合政府規範參加普通重型機車駕訓班之機車駕駛教育。另外，為避免疲勞駕駛計劃於今年年底在台灣推出「鼓勵休息」(Take A Break) 功能。
Foodpanda自 2020 年起推動「外送夥伴 360 安心計畫」，每位合格外送夥伴上線前皆須完成的「熊平安」線上課程與測驗，其涵蓋「職業安全、道路安全、食物安全」三大知識，降低送餐過程中的風險。截至 2022 年 6 月 foodpanda 已舉辦 67 場道安實地訓練課程，而根據 foodpanda 跟公路總局比對的資料顯示，2021 年 foodpanda 外送夥伴送餐中事故率遠低於全台機車事故率，且 2022 年外送夥伴送餐中事故率持續下降。同時根據法規，每月依照監理所提供夥伴於外送服務期間中重大違規名單，如半年內達一次須進行交通安全教育課程，如半年內達兩次則配合政府協助夥伴報名參加機車駕駛教育。