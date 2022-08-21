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余苑綺走了！抗癌8年示範「為母則強」　活成生命鬥士

▲余苑綺病逝台北榮總，享年39歲。（圖／余苑綺臉書）
▲余苑綺病逝台北榮總，享年39歲。（圖／余苑綺臉書）

娛樂中心／綜合報導

2022-08-21 17:39:532022-08-21 17:48:46

余天、李亞萍次女余苑綺（已改名余泳澐）8年前確診直腸癌，期間多次復發，癌細胞擴散肝、肺、淋巴，儘管開刀切除腫瘤、治療後一度好轉，還開座談會分享抗癌歷程，但今年癌細胞仍擴散到全身，前後化療70次，情況沒有起色，連化療都已經不能做。余苑綺日前由台北榮總發出病危通知，這幾天家人都到醫院陪伴，今（21日）傍晚由余家人證實病逝，享年39歲。

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▲余苑綺。（圖／余苑綺臉書）
▲余苑綺抗癌之路艱辛，但活成生命鬥士。（圖／余苑綺臉書）
本月18日一早，余天本要參加民進黨新北市長參選人林佳龍的競選記者會，臨時接到醫院電話，告知余苑綺病情惡化，他緊急取消行程，哭著上車，兒子余祥銓也取消晚上的節目錄影，與李亞萍、Gary到醫院看余苑綺，下午傳出余苑綺意識模糊，用手向爸爸示意「放我走」，讓余天夫妻崩潰痛哭。

余天20日帶外孫子女探視，透露余苑綺已表明不想急救，並簽下放棄急救同意書，但余天捨不得放下，對愛女說「爸爸絕對不會放棄妳」，可能是看到兒女，激起母愛，余苑綺一度回說「好，我不會這麼容易死」，但余天坦言女兒「已經在拖（時間）了」，而余苑綺也特別交代臨終時只希望先生在場。

余苑綺是余家的小女兒，從小備受呵護，熱愛唱歌的她，遺傳父母的好歌喉，雖然起初閩南語不流利，被說「很像外國人唱台語」，她不放棄，後天苦練台語、音準和台風，獲得不少演出機會，漸漸把興趣變成工作，月入7位數，曾在節目《康熙來了》和媽媽李亞萍合唱《醒來吧雷夢娜》，高音和歌技驚豔全場。

▲▼余苑綺（上圖、下圖右）熬過共30次化療，再次戰勝癌細胞。（圖／資料照）
▲余苑綺擁有一副好歌喉，熱愛歌唱。（圖／NOWnews資料照）
2017年4月，余苑綺認愛小4歲、從事建築業的陳鑒（Gary），兩人從打羽毛球相識相戀，交往半年，戀情獲得余天、李亞萍認同，8月被爆出懷孕5個月，並完成結婚登記，同年底生下大女兒樂樂，2019年證實又懷了第二胎，10月產下兒子小可愛，本來還沉浸在晉升二寶媽的喜悅，沒想到，產後還沒出院就被診斷出癌症復發、擴散，讓余苑綺不得不打起精神，再度回到抗癌之路。

▲余苑綺2019年1月在圓山飯店補辦婚宴。（圖／NOWnews資料照）
▲余苑綺2019年1月在圓山飯店補辦婚宴。（圖／NOWnews資料照）
▲余苑綺（中）和姊姊余筱萍、弟弟余祥銓感情很好。（圖／NOWnews資料照）
▲余苑綺（中）和姊姊余筱萍、弟弟余祥銓感情很好。（圖／NOWnews資料照）
對抗癌症期間，余苑綺讓外界看見身為母親的強大意志力，咬牙接受化學治療、電燒，儘管做完療程走出診間，整個人痛到「連牙齒都在抖」，或是承受嘔吐等副作用，但為了一雙兒女，余苑綺都堅強熬過，曾對孩子喊話「你們就是媽媽康復的動力」，更多次發文自我鼓勵，今年大年初一許下「希望自己關關難過關關過，牛年壯如牛」的願望，沒想到，還是過不了難關。（編輯：楊穎軒）

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