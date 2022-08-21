余苑綺走了！抗癌8年示範「為母則強」　活成生命鬥士

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余天20日帶外孫子女探視，透露余苑綺已表明不想急救，並簽下放棄急救同意書，但余天捨不得放下，對愛女說「爸爸絕對不會放棄妳」，可能是看到兒女，激起母愛，余苑綺一度回說「好，我不會這麼容易死」，但余天坦言女兒「已經在拖（時間）了」，而余苑綺也特別交代臨終時只希望先生在場。
余苑綺是余家的小女兒，從小備受呵護，熱愛唱歌的她，遺傳父母的好歌喉，雖然起初閩南語不流利，被說「很像外國人唱台語」，她不放棄，後天苦練台語、音準和台風，獲得不少演出機會，漸漸把興趣變成工作，月入7位數，曾在節目《康熙來了》和媽媽李亞萍合唱《醒來吧雷夢娜》，高音和歌技驚豔全場。
2017年4月，余苑綺認愛小4歲、從事建築業的陳鑒（Gary），兩人從打羽毛球相識相戀，交往半年，戀情獲得余天、李亞萍認同，8月被爆出懷孕5個月，並完成結婚登記，同年底生下大女兒樂樂，2019年證實又懷了第二胎，10月產下兒子小可愛，本來還沉浸在晉升二寶媽的喜悅，沒想到，產後還沒出院就被診斷出癌症復發、擴散，讓余苑綺不得不打起精神，再度回到抗癌之路。
對抗癌症期間，余苑綺讓外界看見身為母親的強大意志力，咬牙接受化學治療、電燒，儘管做完療程走出診間，整個人痛到「連牙齒都在抖」，或是承受嘔吐等副作用，但為了一雙兒女，余苑綺都堅強熬過，曾對孩子喊話「你們就是媽媽康復的動力」，更多次發文自我鼓勵，今年大年初一許下「希望自己關關難過關關過，牛年壯如牛」的願望，沒想到，還是過不了難關。（編輯：楊穎軒）