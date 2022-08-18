民主前進挺18 蔡適應：年底公民複決投票請投下同意票
民進黨基隆市長參選人蔡適應今（18）日出席2022基隆潮境海灣節活動暖身記者會，針對近日基隆缺水問題，表示持續關注並協調水利署、國軍持續來幫助水源的增加，同時也針對「民主前進挺18」發表聲明呼籲，年初在立法院能順利推動18歲公民權，接下來的11月26日公民複決投票，也請大家都能支持18歲公民權，投下同意票。
蔡適應表示，今年年初在立法院擔任黨團的書記長，當時部份的在野利用海量的提案來杯葛預算，拖延18歲公民權的通過，自己和立院夥伴頂住壓力，順利推動18歲公民權，而且將在今年11月26日進行公民複決投票，希望可以讓18歲的青年參與公共事務，讓像自己一樣出身平凡的年輕人，有更進一步參與政治活動的機會。
針對今日基隆地區總算降下雨勢稍微緩解乾旱問題，蔡適應受訪表示，有聯繫台灣自來水公司第一區管理處，東北角地區今日有降雨的情況，雖然緩解了部份水情，不過水量的狀況還是不足，經經濟部長王美花到基隆視察，已指示包含從上游處抽水至貢寮淨水場、水利署和國軍支援淡化鹽鹼化水源設備等幾個增加基隆地區供水的方法，大部分的社區目前已經陸陸續續恢復供水，雖然水量沒有很足，但會持續關注這個問題，也協調水利署、國軍持續來幫助水源的增加，還是呼籲民眾節約用水。