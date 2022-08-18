跨世代／青年參政資源不足門檻高　林為洲提2解方

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談及青年參政，林為洲認為，最大的困境是選舉過程要如何被認識，這很困難，新人沒有知名度，此外年輕人基本上資源比較少，選舉過程要花很多資源，包括要宣傳等。
對於這個問題，林為洲提出兩個解決方向。首先，應立法規範選舉經費的上限，並建立查核制度。每一種選舉無論是市議員、村里長、國會議員都要有選舉經費規範，比如說選國會議員最高上限是多少；現在規定選舉經費需要申報，但是落實成效不好，還需要立法規範、真正落實，才會比較公平，不會造成越有錢的人廣告越多、越佔優勢，青年資源越少、越困難。
其次，林為洲提出公費選舉的可能性。在選舉經費有規範之後，政府可以進一步補助，用公費做選舉活動。公費選舉當然也要有保證金，但也要政府預算下去做選舉，這樣就會相對更公平，新人、舊人、沒有資源的人、有資源的人，在一定資金範圍內、政府提供一定經費來選舉。這也需要修法。
林為洲還提到，政黨可以從提名制度做內部改革，政黨品牌在選舉過程當中影響很大，即使選舉制度還沒有改革，先從政黨內部的提名改革，也會一定程度改變青年參政的環境，這可以比較快。
第二輪發言時，針對選舉經費問題，林為洲補充「也不是那麼悲觀」，他的選區是新竹縣、故鄉在竹北市，年輕人口很多，無論是新竹縣議員或是竹北市民代表，都有年輕人當選，可能選舉經費只花了20萬。所以他認為，雖然資金還是問題，但也不是那麼悲觀。
林為洲指出，資金的影響力降低這個改變是在這幾年、網路社群媒體發達以後發生的，尤其疫情期間也讓資金影響力也變小，傳統選舉的宣傳除了看板以外，動員造勢甚至比看板更花錢，而因為疫情以及社群媒體的發達，現在主要靠社群媒體做宣傳，所以資金影響力變小，「這方面有往正向方面發展」。