開丼「雙主餐定食」250元起　鰻魚堆高高加入燒肉鐵板

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在鐵板上滋滋作響的現烤餐點，噴香令人食指大動，新鮮肉片搭配開丼壹號燒肉醬的鹹甜口味，簡直是最療癒的偷飯賊。首推「日出燒肉鐵板定食」重現開丼多年來的人氣餐點， 堅持使用 8:2 肥瘦比例、每塊 3mm 的五花肉，將火熱照燒醬汁淋在炙烤的燒肉上，再擺上滿滿清脆的蔥花與金黃色蛋黃，戳破蛋汁流下混合著燒肉和米飯，是讓人難以拒絕的經典組合。
還有選用Choice等級的「骰子菲力鐵板定食」，精修成 2×2 好入口比例，煎烤至外酥內嫩的「骰子菲力鐵板定食」；及全新的「酥炸鰻魚鐵板定食」，將台灣鰻魚涮上蒲燒醬汁後油炸，入口後表面酥脆、魚肉軟嫩，焦香氣味很吸引人。
開丼除了肉類主食外，還打造超狂厚玉子燒鰻丼、鮭魚卵干貝丼堆出新高度，全新「厚玉子燒鰻丼」在滿滿飯上堆出 2.5 公分的超厚玉子燒後，再往上疊加厚實的蒲燒鰻魚，誇張的高度才上桌就忍不住用手機拍個夠；爆量的「鮭魚卵干貝丼」則超大方用上滿滿的鮭魚卵，搭配一顆顆飽滿小干貝，豪氣鋪滿鮮甜海味，讓人根本找不到白飯。
雙主餐包括酥炸鰻魚鐵板、骰子菲力鐵板搭配燒肉丼，或是厚玉子燒鰻丼、鮭魚卵干貝丼配搭鐵板麻婆豆腐，也可以補差價自由選配鹽蔥雞腿丼、松阪豬排丼等各式丼飯，從250元起到470元擁有超多種吃法組合，全新菜單於西湖內科店、HOYII北車店、台中三井店、台中秀泰店及台南南紡店搶先開賣。
另一家丼飯業者金子半之助則豪氣首創「帝王蟹一蟹5吃」，大手筆引進浮誇的「蟹中之王」，打造帝王蟹五品御膳、帝王蟹頂級天丼、帝王蟹海鮮雙饗丼等多款新菜連發，一次可享受酥炸天婦羅、帝王蟹肉、蟹香味增湯等多種豐富美味；日本橋海鮮丼辻半也同步推出頂級帝王蟹<雪>海鮮珠寶盒，搭配鮪魚、阿根廷天使紅蝦、黑海松貝等巨量海味，澎湃大海精華一碗滿足喜歡漁獲的饕客。