COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

開丼「雙主餐定食」250元起　鰻魚堆高高加入燒肉鐵板

▲開丼邁入10週年轉型推出一人燒肉店的概念，祭出全新改良大份量超狂厚玉子燒鰻丼、鮭魚卵干貝丼堆出新高度，並加入滋滋作響的燒肉鐵板系列，一次享用雙主餐定食，吃飽吃滿竟然只要250元起。（圖／記者蕭涵云攝）
▲開丼邁入10週年轉型推出一人燒肉店的概念，祭出全新改良大份量超狂厚玉子燒鰻丼、鮭魚卵干貝丼堆出新高度，並加入滋滋作響的燒肉鐵板系列，一次享用雙主餐定食，吃飽吃滿竟然只要250元起。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-08-18 15:58:27

搶攻一人獨食商機，開丼邁入10週年轉型推出一人燒肉店的概念，祭出全新改良大份量燒肉丼 ，除了肉類主食外，打造超狂厚玉子燒鰻丼、鮭魚卵干貝丼堆出新高度，並加入滋滋作響的燒肉鐵板系列，一次可享用雙主餐定食，吃飽吃滿竟然只要250元起。

我是廣告 請繼續往下閱讀
近年興起「ㄧ人獨食」風潮，即使繁忙生活不便與親朋好友聚餐，一個人吃飯也想享受美味餐點或生活儀式感。因應獨食商機，連過去少為個人供餐的燒肉餐廳也逐漸大開風氣，提供「一人燒肉」饗宴，甚至開設個人燒肉專賣店。看準一人獨食商機，以浮誇燒肉丼佔有一席之地的開丼，迎向10週年之際轉型推出一人燒肉店的概念，除了保有招牌大份量燒肉丼提供更多款主餐選擇，再加入現烤鐵板系列主餐，打造全新「雙主餐定食」寵客。

▲開丼全新「燒肉鐵板 x 燒肉丼雙主餐定食」250元起。（圖／記者蕭涵云攝）
▲開丼全新「燒肉鐵板 x 燒肉丼雙主餐定食」250元起。（圖／記者蕭涵云攝）
▲大食量肉肉控最愛的開丼，再度給出爆量肉肉雙主餐定食，全新選擇吃好吃滿。（圖／記者蕭涵云攝）
▲大食量肉肉控最愛的開丼，再度給出爆量肉肉雙主餐定食，全新選擇吃好吃滿。（圖／記者蕭涵云攝）
在鐵板上滋滋作響的現烤餐點，噴香令人食指大動，新鮮肉片搭配開丼壹號燒肉醬的鹹甜口味，簡直是最療癒的偷飯賊。首推「日出燒肉鐵板定食」重現開丼多年來的人氣餐點， 堅持使用 8:2 肥瘦比例、每塊 3mm 的五花肉，將火熱照燒醬汁淋在炙烤的燒肉上，再擺上滿滿清脆的蔥花與金黃色蛋黃，戳破蛋汁流下混合著燒肉和米飯，是讓人難以拒絕的經典組合。

還有選用Choice等級的「骰子菲力鐵板定食」，精修成 2×2 好入口比例，煎烤至外酥內嫩的「骰子菲力鐵板定食」；及全新的「酥炸鰻魚鐵板定食」，將台灣鰻魚涮上蒲燒醬汁後油炸，入口後表面酥脆、魚肉軟嫩，焦香氣味很吸引人。

▲「鮭魚卵干貝丼」滿到快看不見白飯。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「鮭魚卵干貝丼」滿到快看不見白飯。（圖／記者蕭涵云攝）
開丼除了肉類主食外，還打造超狂厚玉子燒鰻丼、鮭魚卵干貝丼堆出新高度，全新「厚玉子燒鰻丼」在滿滿飯上堆出 2.5 公分的超厚玉子燒後，再往上疊加厚實的蒲燒鰻魚，誇張的高度才上桌就忍不住用手機拍個夠；爆量的「鮭魚卵干貝丼」則超大方用上滿滿的鮭魚卵，搭配一顆顆飽滿小干貝，豪氣鋪滿鮮甜海味，讓人根本找不到白飯。

雙主餐包括酥炸鰻魚鐵板、骰子菲力鐵板搭配燒肉丼，或是厚玉子燒鰻丼、鮭魚卵干貝丼配搭鐵板麻婆豆腐，也可以補差價自由選配鹽蔥雞腿丼、松阪豬排丼等各式丼飯，從250元起到470元擁有超多種吃法組合，全新菜單於西湖內科店、HOYII北車店、台中三井店、台中秀泰店及台南南紡店搶先開賣。

▲開丼全新菜單可以自由選擇丼飯＋鐵板，完全陷入選擇障礙。（圖／翻攝自開丼FB）
▲開丼全新菜單可以自由選擇丼飯＋鐵板，完全陷入選擇障礙。（圖／翻攝自開丼FB）
另一家丼飯業者金子半之助則豪氣首創「帝王蟹一蟹5吃」，大手筆引進浮誇的「蟹中之王」，打造帝王蟹五品御膳、帝王蟹頂級天丼、帝王蟹海鮮雙饗丼等多款新菜連發，一次可享受酥炸天婦羅、帝王蟹肉、蟹香味增湯等多種豐富美味；日本橋海鮮丼辻半也同步推出頂級帝王蟹<雪>海鮮珠寶盒，搭配鮪魚、阿根廷天使紅蝦、黑海松貝等巨量海味，澎湃大海精華一碗滿足喜歡漁獲的饕客。

帝王蟹「一蟹5吃」！金子半之助「豪奢天丼」爽吃免千元

清原「4大芋頭飲」買ㄧ送一　康青龍蜜桃新品也買一送一

漢堡王「無麵包烤肉堡」中秋回歸　超狂17.6盎司4層烤牛

必勝客「一公尺披薩」回歸！達美樂「12吋大披薩199元」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀