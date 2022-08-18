貓咪爽睡影印機！遭印出「高清露肚照」 百萬網友喊：+1
這張複印絕對值得裱框典藏！養過貓的人都知道，牠們有時候四處窩、到處躺，因此有時會睡在很奇怪的地方。國外就有一隻貓咪這天正好睡在一台影印機上，一名奴才經過時就順勢按下複印鍵，沒想到「高清露肚照」竟吸引百萬網友笑翻！
國外推特帳號@TweetsOfCats日前分享了一段影片，這名拍攝者在一台掀開的影印機上，發現一隻橘白貓正巧趴在上面呼呼大睡，由於無人使用影印機，因此小貓咪睡得香甜，即使有人接近牠也沒發現，因此拍攝者突發奇想，設定好影印機後，就按下「列印」鍵，立刻印出兩張貓咪的熟睡照，不僅清楚地印出牠身上的花紋及肚皮，連肉球也被印得一清二楚，特殊的視角立刻就吸引將近200萬人次觀看影片，而牠本尊沒發現自己被人類出賣，眼睛都沒張開照樣繼續熟睡中！
許多網友看了都紛紛笑說：「我想要那張複印本，可以傳真給我嗎？」、「每間辦公室裡都應該有一隻貓咪」、「寵物掃描模式on」、「超高清的版本」、「果然是COPY CAT」、「那隻貓竟然都沒發覺」，不過這裡提醒一下，因為影印機掃描時會有一排強光掃過，要注意不要讓貓咪直式以免傷害到眼睛喔，現在一起來看看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）