COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

貓咪爽睡影印機！遭印出「高清露肚照」　百萬網友喊：+1

▲一隻橘白貓趴在影印機上熟睡，遭到偷偷複印「高清露肚照」。（圖／推特帳號TweetsOfCats）
▲一隻橘白貓趴在影印機上熟睡，遭到偷偷複印「高清露肚照」。（圖／推特帳號TweetsOfCats）

編輯中心/綜合報導

2022-08-18 15:09:08

這張複印絕對值得裱框典藏！養過貓的人都知道，牠們有時候四處窩、到處躺，因此有時會睡在很奇怪的地方。國外就有一隻貓咪這天正好睡在一台影印機上，一名奴才經過時就順勢按下複印鍵，沒想到「高清露肚照」竟吸引百萬網友笑翻！

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲一隻橘白小貓正在影印機上熟睡。（圖／推特帳號TweetsOfCats）
▲一隻橘白小貓正在影印機上熟睡。（圖／推特帳號TweetsOfCats）
國外推特帳號@TweetsOfCats日前分享了一段影片，這名拍攝者在一台掀開的影印機上，發現一隻橘白貓正巧趴在上面呼呼大睡，由於無人使用影印機，因此小貓咪睡得香甜，即使有人接近牠也沒發現，因此拍攝者突發奇想，設定好影印機後，就按下「列印」鍵，立刻印出兩張貓咪的熟睡照，不僅清楚地印出牠身上的花紋及肚皮，連肉球也被印得一清二楚，特殊的視角立刻就吸引將近200萬人次觀看影片，而牠本尊沒發現自己被人類出賣，眼睛都沒張開照樣繼續熟睡中！

▲拍攝者偷偷開起影印機，設定「A4直式列印2張」！（圖／推特帳號TweetsOfCats）
▲拍攝者偷偷開起影印機，設定「A4直式列印2張」！（圖／推特帳號TweetsOfCats）
▲影印機開始掃描，小貓完全沒發現，持續酣睡中。（圖／推特帳號TweetsOfCats）
▲影印機開始掃描，小貓完全沒發現，持續酣睡中。（圖／推特帳號TweetsOfCats）
▲貓咪的花紋、肚皮以及肉球都被印得清清楚楚！（圖／推特帳號TweetsOfCats）
▲貓咪的花紋、肚皮以及肉球都被印得清清楚楚！（圖／推特帳號TweetsOfCats）
▲而小貓本人從頭到尾都沒張開眼睛過，牠的「高清露肚照」就這麼被流出去了！（圖／推特帳號TweetsOfCats）
▲而小貓本人從頭到尾都沒張開眼睛過，牠的「高清露肚照」就這麼被流出去了！（圖／推特帳號TweetsOfCats）
許多網友看了都紛紛笑說：「我想要那張複印本，可以傳真給我嗎？」、「每間辦公室裡都應該有一隻貓咪」、「寵物掃描模式on」、「超高清的版本」、「果然是COPY CAT」、「那隻貓竟然都沒發覺」，不過這裡提醒一下，因為影印機掃描時會有一排強光掃過，要注意不要讓貓咪直式以免傷害到眼睛喔，現在一起來看看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）


艾成身亡！剛與王瞳慶結婚2年　無法實現回大馬補辦婚宴

她收編「掉毛小貓」越養越奇怪！上網一查驚：身價不便宜

洗澡還是喝水？橘貓不怕濕　瞇眼淋浴兼暢飲：這樣比較爽

面壁思過？橘貓窩紙箱「抵頭沉思」　網一看笑：這是哪招

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀