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跨世代／選民曾不知他是男是女　蔣萬安勉青年勇敢參政

▲蔣萬安今日出席跨世代論壇談青年參政。（圖／NOWnews攝影中心）
▲蔣萬安今日出席跨世代論壇談青年參政。（圖／NOWnews攝影中心）

記者余祥／台北報導

2022-08-18 14:44:262022-08-18 15:08:01

國民黨台北市長參選人蔣萬安今（18）日出席《NOWnews今日新聞》舉辦的「跨世代論壇」，對於如何擴大青年參政，蔣萬安認為，年輕人初次參選可能會面臨到經費的問題，無論是降低保證金門檻又或是公費制度選舉，都是可以討論的選項，但他也鼓勵青年，若對公共事務有興趣，勇敢投身選舉，有熱誠、體力就有機會爭取每位選民支持。

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《NOWnews今日新聞》在喜來登舉辦的「跨世代論壇」，有關民代組成是否對青年友善？蔣萬安表示，很多面向看來，現行選制對青年參政的確不太友善，不管是保證金門檻或是議會、立院組成方式等，像是立院、議會年輕人的比例都不高。

蔣萬安說，年輕人參政碰到的最大的問題就是沒有錢、沒有人脈、沒有知名度，但他以2015年初次參選的經歷跟大家分享，他說，當時因為很匆忙宣布投入立委初選，隔天去掃街的時候，連競選背心都還沒有做好，他用一張A4的紙寫上「蔣萬安」，用別針別在胸前，去雙連市場拜票，當時攤商老闆看到他太太時說，「啊你就是蔣萬安喔！」大家一開始連蔣萬安是男是女都不知道。

蔣萬安說，他的身份當然是對知名度有幫助，但在拜會里長的時候，還是會被酸「你連里長、議員都沒選過，就想要選立委喔？」這些質疑也都是有的，因此最重要的就是勤走基層、發文宣，透過媒體專訪讓大家更認識他，且用勤奮去感動大家。

蔣萬安表示，他從一開始沒人認識他，到4年後選民看到他就知道他是蔣萬安，因此他鼓勵年輕人這都是必經過程，只要展現出熱誠一定會獲得很多人支持，一步一腳印，一定可以克服這些困難。

至於「議員不分區制度」是否可以提高青年進入議會的機會？蔣萬安認為有可能，但不必然，因為這個制度也有很多限制，譬如一定要政黨推薦，無黨籍朋友可能就會被犧牲，若加入政黨，是否可以走自己的路，還是要遵從政黨的任務，都可能是問題，或許可以搭配更多的配套去討論。

蔣萬安說，而立院會之所以設不分區席次，因為是單一選區，議員是複數選舉，以北市為例，一萬多票可能就可以當選，門檻並不那麼高，是否還有其他更好的方法讓青年可以進入議會，可以再多多討論。

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