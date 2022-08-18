挺18歲公民權　蔡其昌提成立「青年局」

選戰倒數百日，民進黨台中市長候選人蔡其昌今 (18) 日舉辦「其昌挺青年、青年挺其昌」記者會，表達力挺青年們參與公共事務，也呼籲民眾要記得年底選舉還有一張「 18 歲公民權」修憲案複決選票，期盼大家共同支持 18 歲公民權。蔡其昌表示，選擇在倒數百日舉辦相挺青年的記者會，把百米衝刺的第一天獻給青年朋友。

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蔡其昌表示，選擇在倒數百日舉辦相挺青年的記者會，若比喻為比賽，今就是百米衝刺的開始，把百米衝刺的第一天獻給青年朋友。「 18 歲公民權」是立法院不分朝野各黨團共同支持通過的修憲案，年底就要進行投票複決，呼籲大家共同支持 18 歲的公民權。「民主多一票，台灣會更好」，力挺台灣的青年，不論是自主意識、資訊蒐集、對問題的瞭解，絕對有能力進行投票的判斷，不僅如此，綜觀全世界民主國家的發展都是走向更加重視青年的趨勢，台灣作為民主國家也應支持 18 歲青年擁有公民權，支持台灣的年輕人。

蔡其昌也提出青年相關的政策，宣示要讓台中成為對青年最友善的城市，若擔任市長，第一個重要的政策就是要成立青年局，將青年事務整合在青年局內，透過具體政策力挺年輕人，包含社會住宅倍增、四年任內要動工八千戶社會住宅，讓年輕人踏出社會的第一步能享有價格便宜、功能齊全、設施完善的住宅，以及推動新苗計畫，整合中央及地方的資源，讓青年朋友創業初期就受到政府照顧與扶植，盤點台中的閒置空間，成立共享辦公室，降低青年朋友創業的成本門檻。

蔡其昌指出，擔任副院長期間也要求育兒津貼應該增加補助，中央政府從善如流，將第一胎育兒津貼從三千五提高到五千，用具體行動鼓勵年輕人生育。未來擔任市長將推動營養午餐免費、營養加倍，減輕父母的負擔，不僅如此，現在的中市府是六都內讓孩子吃農藥殘留食物比例最高的市政府，未來立刻改善，統籌營養午餐辦理結合食農教育、生產履歷、在地採購，確保孩子們吃得好、更吃得健康營養。

台中市議員張耀中、市議員候選人曾威、廖芝晏也表示，自己都從很年輕的時候就參與各項公共事務，大學期間也非常關心學校的事物、國家的政策。 18 歲公民權的是台灣第一次修憲案進入公民複決，這對台灣的民主發展而言是非常重要的里程碑，目前也僅剩 3 個民主國家公民權維持在 20 歲，這也意味著 18 歲公民權是世界的潮流，台灣必須要跟上。