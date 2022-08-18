挺18歲公民權　蔡其昌提成立「青年局」

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蔡其昌表示，選擇在倒數百日舉辦相挺青年的記者會，若比喻為比賽，今就是百米衝刺的開始，把百米衝刺的第一天獻給青年朋友。「18歲公民權」是立法院不分朝野各黨團共同支持通過的修憲案，年底就要進行投票複決，呼籲大家共同支持18歲的公民權。「民主多一票，台灣會更好」，力挺台灣的青年，不論是自主意識、資訊蒐集、對問題的瞭解，絕對有能力進行投票的判斷，不僅如此，綜觀全世界民主國家的發展都是走向更加重視青年的趨勢，台灣作為民主國家也應支持18歲青年擁有公民權，支持台灣的年輕人。
蔡其昌也提出青年相關的政策，宣示要讓台中成為對青年最友善的城市，若擔任市長，第一個重要的政策就是要成立青年局，將青年事務整合在青年局內，透過具體政策力挺年輕人，包含社會住宅倍增、四年任內要動工八千戶社會住宅，讓年輕人踏出社會的第一步能享有價格便宜、功能齊全、設施完善的住宅，以及推動新苗計畫，整合中央及地方的資源，讓青年朋友創業初期就受到政府照顧與扶植，盤點台中的閒置空間，成立共享辦公室，降低青年朋友創業的成本門檻。
蔡其昌指出，擔任副院長期間也要求育兒津貼應該增加補助，中央政府從善如流，將第一胎育兒津貼從三千五提高到五千，用具體行動鼓勵年輕人生育。未來擔任市長將推動營養午餐免費、營養加倍，減輕父母的負擔，不僅如此，現在的中市府是六都內讓孩子吃農藥殘留食物比例最高的市政府，未來立刻改善，統籌營養午餐辦理結合食農教育、生產履歷、在地採購，確保孩子們吃得好、更吃得健康營養。
台中市議員張耀中、市議員候選人曾威、廖芝晏也表示，自己都從很年輕的時候就參與各項公共事務，大學期間也非常關心學校的事物、國家的政策。18歲公民權的是台灣第一次修憲案進入公民複決，這對台灣的民主發展而言是非常重要的里程碑，目前也僅剩3個民主國家公民權維持在20歲，這也意味著18歲公民權是世界的潮流，台灣必須要跟上。
學生代表尤同學及林同學表示，18歲公民權不只是青年族群的議題，而是所有社會大眾都必須關注的議題。隨著社會的高齡化，選民結構也越趨老化，這個時候選舉結果將影響整個青年社會，以及未來我們所生活的局面，我希望社會能夠給予青年一個能夠參與公民以及這個國家重大政策的權利以及空間，台灣人向來很喜歡稱呼年輕人是國家未來的棟樑，但當面對青年對社會有需求，或是面對國家重要決策的時候，這個棟樑又被拆的無影無蹤。