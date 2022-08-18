跨世代／籲各黨挺18歲公民權　張育萌盼一起用青春寫歷史

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立法院於3月25日三讀通過「18歲公民權修憲案」，並將通過憲法修正案的複決案投票日期，定於今年11月26日，與年底九合一選舉同日舉行投票，而此公民複決的門檻高達965萬票。
「跨世代論壇」下午進入第三場論壇，以「青年參政年齡限制如何放寬」為題展開座談，張育萌首先提到，兩年前也曾與其他委員一起報告在修憲委員會裡，各個委員可以怎麼一起落實對於年輕人的承諾，以及對立法院的期待，今年3月終於看到國會不分黨派，一起跨越歧見，一起投下同意票。他回首那一週，身邊同樣在關心議題的朋友各個充滿焦慮，「他們在等候選人在電視、網路媒體上，是否積極表態，並出席院會投下同意票。」
張育萌開玩笑地說，「第一次看到18至19歲的年輕人這麼會算數，這麼懂憲法」，甚至把立法院的修憲程序背得滾瓜爛熟，開始計算到底要幾位委員出席，且在全部投下同意票的情況下是最保險的。
他進一步回憶，院會投票的前一天晚上，分布在全台灣各地的年輕人，無論有無超過18、19歲，都自發性的到立法院等待結果，「這就是世代正義，以及對國家理想的追求」，過去這樣的情形很少見，因為年輕人不知道如何參與公共事務，而非政治冷漠。
張育萌指出，過去大部分在區域選區裡選出的民意代表、政治首長，對於年輕人的承諾大多千篇一律，不外乎是青年住宅、創業、就業、就學問題等，2018年時，台灣青年民主協會發起「青年返鄉列車」，年輕人除了回家鄉投票，也更敢對候選人們提出政策上的要求，而候選人也開始意識到年輕人會返鄉投票，因此更願意了解年輕人的需求，並做出更多的承諾，「這才是民主社會中的正向循環。」
年輕人崛起，開始監督政黨、候選人，然而，「台灣仍有些制度需要大家關注」，他表示，此次修憲案就是其一，從選舉前討論到被選舉權，有些長輩對於18歲擔任民意代表或縣市首長有些疑慮，「這其實是一個很反制的說法」，如果認為此人不適合擔任任何的政治代表，不投票給他或是說服身邊的人即可，而非限制他的參選資格，這是民主國家本來就該經歷的理性辯論過程。
張育萌說，過去的修憲從未有一次是全台灣人民一起來經歷民主的洗禮，2002年，當時的總召柯建銘提出18歲公民修憲案，當中就已提出憲法應該是一個可接納更多元聲音的根本大法，經歷20年，各黨跨越不同的歧見，達成相同的共識，因此年輕人更加期待，各候選人無論參與什麼樣的選舉，都應該要用最積極的方式宣傳18歲公民權的修憲案，「讓全民投你一票，也投年輕人一票」。
張育萌表示，青年投票率、公共事務參與率低「這是一個歷史共業！」2020年蔡總統宣示終於要憲改的工程，然而，第9屆的立法院也實際進行過18歲公民權修憲討論，「當時功虧一簣」。他認為，從前許多年輕人開始想要參與公共事務時，卻猛然發現，好多事情都被前人準備好了，在此前提下，年輕人參與公共事務的意願當然較低，因此他呼籲大家應該要去思考「到底該留下什麼給10年、20年後的年輕人？」
張育萌提到，現在有非常多的青年組織實際走進資深長輩會出現的地方與其交流，甚至回家與家人們共同探討時事、政治議題，「這是青年的轉變，民主的深化！」他回憶2015年修憲失敗，立法院外的年輕人貼上「歷史罪人」的布條，張育萌說，大家現在正站在歷史的浪尖上，「此次選舉不必要有歷史罪人！」
他最後分享3月25日時，一位來自枋寮的學生搭夜車北上等待院會投票結果，問他為何願意不遠千里北上，學生回答自己還年輕，還能用青春為台灣寫歷史。張育萌說，台灣的民主也還年輕，面臨很多考驗，盼大家一起用青春為台灣寫歷史。