跨世代／學生喊民代組成多納青年　蔣萬安籲參與公共事務

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而「NOWnews跨世代論壇」第二場《民代組成方式對青年友善嗎？》檢討國會、議會選制是否有利年輕人參選。由資深媒體人黃揚明擔任主持人，與談者包括立法委員蔣萬安、立法委員林為洲、立法委員范雲、台北市議員徐弘庭、台北市議員林亮君、東海大學政治系教授沈有忠與高雄學生民主聯盟發起人葉柏廷。
立法委員林為洲表示，新人參與選舉很困難，因資源少又沒有知名度，他從法制面提出兩個可能的解決方式，包括針對選舉經費建立規範及查核機制，第二個是政府使用公費進行選舉活動，改善年輕人參與選舉的環境。
針對年輕人初次參選可能會面臨到經費的問題，立法委員蔣萬安表示，無論是降低保證金門檻又或是公費制度選舉，都是可以討論的選項，但他也鼓勵青年，若對公共事務有興趣，勇敢投身選舉，有熱誠、體力，一步一腳印就有機會爭取每位選民支持。
立法委員范雲也說，青年參政屬於弱勢族群，尤其在單一選區更難出線，但她還是很有信心，如過去大家以為「萬年國會」改革困難，但一夕之間都改變了。她喊話青年一起努力深化民主，讓台灣真正成為一個青年能夠代表台灣，走向世界的國家。
台北市議員徐弘庭坦言，過去國民黨從來沒有相對應的修正，因此讓選民對年輕人沒有好感，他強調「民主很珍貴也很殘忍」，正義需要力量，力量需要投票，喊話大家用手上的選票來修正。而青年代表、高雄學生民主聯盟發起人葉柏廷則贊同「不分區議員制度」，並呼籲各黨在規劃「不分區立委」、「不分區議員」名單時，第一到二名應是青年，以實質的行動支持青年參政。
台北市無黨籍議員林亮君則以自己為例，她說自己19歲就在市議員團隊擔任助理工作，其實很多學生在學生時期就在學生自治組織參與政治，但我們的國家制度上，不管是國會、議會，青年的比例其實不高，建議競選民代也應設置連任上限，才不會讓議會成為「老人議會」，議會得以「新陳代謝」。
針對年底「18歲公民權」修憲案公民複決的965萬張同意票高門檻，東海大學政治系教授沈有忠直言對結果並不樂觀。至於政黨提名「不分區立委」、「不分區議員」要納入青年，他表示這制度反而容易忽略無黨籍的部分，他也說青年參政不一定得侷限在地方議員或甚至中央民代，或許也可以從民意代表的幕僚身邊開始做起。
會後Q&A時間，有大學生提問年底18歲公民權複決，只針對選舉的年齡下修，但希望未來也能將青年被選舉權年齡下修，尤其年輕人影響力不足、資源有限，如何獲得參政權的機會，許多人都在關心。為此，蔣萬安回應，確實青年參政有些門檻需要跨過，但大家可以一起努力或參考其他國家的做法，當然必須符合台灣的現況。
至於年輕人面對高齡化社會來臨，青銀兩世代可能有理念或價值上的落差，如何改善？蔣萬安表示，青銀兩世代各自有各自關注的議題，這時候更需要彼此理念的互相結合，也希望各行各業各代表能進入國會，為該挺身而出的議題上發聲，年齡上也希望涵蓋各年齡層，如此一來才能建構更完整的社會。