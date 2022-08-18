跨世代／蔡易餘曝畢業照曾全換黨旗　他肯定有下個蔡英文

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一名即將升八年級的學生詢問，若青年參政下修18歲，但求學過程卻被要求好好念書，卻無足夠時間參與公共事務，該如何學習參與公共事務？另是否也可能造成更多政二代、政三代？
對此，陳時中先笑稱「未來可能下一個蔡英文就是妳」，並回答爭取年輕人參政權，但不是每個人都需要參政，政治是眾人的事情，人人都要關心周遭事物，生活就是政治的一環，學校中也有公民相關課程，讓學生了解、思考社經環境更深刻，也有助於政策擬定。
陳時中坦言，有可能下修門檻後，政二代、政三代更多，但政二代、政三代並非完全沒有困難，參政這是有意願、想要做、跟民眾是否同意讓他做，「選民的眼睛是雪亮的」，政二代、政三代相對被嚴格檢視可能也會更大，且選舉也不見得每次都會正確，「民主就是在錯誤的過程中，累積成社會的共同經驗」，並肯定學生若都能如此關心台灣政治，台灣一定會越來越好。
邱師儀則建議，「民主是從家裡開始」，可多與父母討論，這在華人社會還有很長一段路要走，家庭需要建構可以討論的氛圍，而政二代、政三代問題在全世界都有，「政治人物的當選本來就要洗牌的」，而台灣政黨會輪替，正是因為人都不喜歡特權，希望台灣社會是流動的，這需要青年參與才有機會改變。
陳以信也回應，政治世襲在民主初期、威權時期是問題，可是當民主深化之後，就不認為是太大問題，民主深化以後，政治是種專業，家族服務是種形式，人民可以自行做決定。
另一名政大政治系學生好奇，社團是參與政治的草根，但該如何改善學生社團被校方打壓問題。陳以信認為，高中生、大學生要談到公共政策參與確實困難，但可以培養對公共政策、議題的興趣，人生是很長的過程，而針對學生自治，他分享高中時制服是由學生決定顏色，最有意義的就是學生自己做決定，藉此想要告訴學生，參與公共政策有很多方式，學生自治應該是要讓學生慢慢發展。
蔡易餘則相信，高中生學習很重要，但也可清楚表達意見，就像自己在高中時崇拜前總統陳水扁，因此說服全班同學一起瘋狂，將全班畢業照背景換成民進黨黨旗，團體照也與民進黨黨旗合照，可以說服不同信仰的人去共同進行，當公民權下修18歲，應該要思考該如何有說服力讓大家支持，即使未必能當選，但也可以聚焦議題、凝聚共識，盡力參與公共事務，有突破的可能。
一名台大政治系學生提到，若公民權下修18歲，是否未來可能繼續下修，賴香伶回應，支持公民權下修18歲是因為《勞基法》，15至16歲為童工，16至18歲可以工作，這些青年可以付出勞動力，但在政治權力卻未有調整，社會大多從資本利益調整立法，而未從真正公平正義看待，她也相信，年齡不會無限往下修，還是會有對話共識機制。
張育萌回應，降為18歲是在全國年齡有統一標準，像是聯合國權利公約規定18歲以下為兒童，國內20歲以上受《民法》與參政年齡保障，但18至20歲卻沒有任何法律保障，因此希望統一標準。