跨世代／世代落差怎解？蔣萬安稱：要有各年齡層民意代表
《NOWnews今日新聞》今（18）日於台北喜來登飯店舉辦「跨世代論壇」。下午第二場論壇主題為「民代組成方式對青年友善嗎」，包含民進黨立委范雲、國民黨立委蔣萬安、林為洲、台北市議員林亮君、徐弘庭、教授沈有忠、學生代表葉柏廷等人與會。會後學生提問關於不同世代有不同的價值觀，又該如何取得認同？蔣萬安表示，這是很重要的議題，每個族群有自己的需求，若以議會來看，需要不只是不同世代各年齡層的代表，也需要來自不同領域的代表。
《NOWnews今日新聞》舉辦「跨世代論壇」，下午第二場論壇主題為「民代組成方式對青年友善嗎」，席間有學生提問，公民投票權下修到18歲，「被選舉權」是否也能被下修？實務上是否會有行不通的部分？另老年人跟年輕人價值觀有落差，要如何在價值觀不同的情況下取得認同？蔣萬安表示，年底修憲複決案只針對選舉權下修進行投票，讓年輕朋友想要參政面對很多困難，希望大家一起努力，也可以參考其他國家的作法。
蔣萬安也說，要將年輕朋友與老人不同理念與價值觀融合，這很重要，同學提到這個非常好 ，整個國家必須要共榮、共好，每個族群都有自己需求，年輕朋友面臨就學、居住、工作；年長者面對行動不便、長照，以議會來看，需要不只是不同世代各年齡層的代表，也需要來自不同領域的代表。
另也有學生問及關於媒體識讀相關問題，沈有忠表示，大家可以樂觀一點，也呼籲媒體有良知，公民力量會給予媒體監督的壓力，讓媒體運作能夠越來越趨向正軌。