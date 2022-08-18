高市毒防關懷站大邁進　大寮區24里辦公處掛牌

高雄市政府毒品防制局積極建構社區綿密毒防網，109年率全國之先，首創設置「里辦毒品防制關懷站」，深入社區提供里民毒品防制宣導、關懷、諮詢與轉介等一站式服務，以提升社區毒品防制成效，近期與大寮區公所及里長攜手合作，18日於大寮區包公廟舉行毒防關懷站成立啟動儀式，由毒防局長林瑩蓉親自頒發「里辦公處毒品防制關站」站牌予大寮區24位里長，大寮區區長黃伯雄及24位熱心公益里長全員到齊，並與鄰長、志工等逾 300位里民熱情參與，大家戴上毒防局製作的反毒安全帽，共同宣誓發揮社區互助精神，齊力反毒，營造「社區毒防安全網」，宣誓後隨即進行講習訓練。
毒防局長林瑩蓉致詞特別感謝每位里長及鄰長、志工等熱心公益的付出，從最貼近社區民眾的第一線里辦銜接毒品防制工作，真的深具意義，毒防局今年以大寮區為起點，與24位里長攜手合作，於里辦公處設置毒品防制關懷站，未來在毒防宣導、諮詢、關懷、轉介上都是由毒防局專門窗口直接服務，並搭配關懷站牌上毒防局QRcode及24小時免費專線0800770885，讓里辦受理毒品防制相關服務可以更直接更暢通對接市政府的服務，同時落實建構社區綿密毒防網，林局長也對民政局及區公所的協助表達深深感謝，在毒品防制工作的推動上跨網絡單位的持續合作，深化本市38個行政區各里，希望達到區區各里有站之目標。
大寮區黃伯雄區長致詞表示，一般人對毒品的態樣及危害可能不了解，尤其新興毒品偽裝咖啡包、奶茶包，年輕人易受引誘而誤觸毒品，因此，毒防關懷站啟動儀式特別選在公正廉明的包公廟舉辦，在包公的見證下向毒品「Say NO」，展現大寮區反毒的決心！
毒防局結合大寮區24個里辦公處設置毒品防制關懷站，拉近與里民服務的距離，將毒防知識及毒防服務直接深入社區第一線，公私協力共同營造無毒家園！