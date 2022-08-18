丁寧憂王瞳想不開！衰變艾成墜樓戰犯　「她的路怎麼走」

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劇中探討家庭創傷和人生低潮，丁寧是透過運動以及看電影、看書等來療癒低潮，她曾因低潮時期想過要去便利商店打工，以不傷害自己方式，賺錢過日子，她正能量：「千萬不要把自己現在的痛苦跟創傷，認為你很倒霉，應該把眼前遇到的困境與失敗，當成重要的學習。」她說：「只有失敗才能帶給你學習，並且沈澱後思考，得到的學習是什麼。」丁寧現在認為：「面對好事、壞事都要同樣方式面對，不要對低潮貼標籤，不斷關注自己，就算是負能量也是能量，提醒我們要警覺、珍惜。」
王琄表示：「善良會引發善良，優秀會引發優秀、溫柔會引發溫柔。」她感謝所有演員們完全對她開放、給予，「票房好是因為大家全心努力。」她自認對演員高要求，滿分150分，目前演員已達120分。王琄被爆料在執導過程中經常難忍戲癮，親自上台示範表演，讓台下的演員都掉淚，但是大家第一時間都表示：「我做不到」、「讓我想想」。范瑞君說：「我們都想把她用鐵鍊綁在椅子上。」而王琄也把每個角色都內化在自己心中：「妳們是我的多重宇宙。」足見她對這部舞台劇的投入程度之深。
謝汶錡（阿嬌）表示很感謝王琄給自己這個機會，透露自己現在有青光眼，視力不佳，「今天舞台暗燈時，丁寧立刻來牽我的手走下台，立刻感受到有姊妹相挺。」她感動的說：「我們真的發展出一家人如姊妹的感情。」被問演出時是否會因視力問題有所不便，所有演員都熱情表示可以當「導盲犬」。
范瑞君相信所有女生都可以在《四姊妹》身上找到自己的模子，談到自己的角色，她透露：「妳以為家是堡壘，但家庭有可能帶給你傷害，就必須療傷，雖然台詞比較少，但要呈現心理狀態，讓我很興奮。」她希望受到相同傷害的人可以在這個角色得到撫慰，或是一起往前走。演出同樣角色的鄭家榆聽完范瑞君的一席話瞬間眼眶含淚。
鄭家榆自認過去在學校和工作很不得女人緣，原本因此很害怕這個全是女人的劇組，但這次和大家聊開，「人年紀大了臉皮就比較厚，我戲裡戲外觀察她們，我發現我們磁場很像。」鄭家榆獲讚是劇組中最準時的演員，原來是她每天7點入睡，3點就起床，她強調自己入行從沒遲到過，且最討厭別人遲到，「遲到的朋友都會消失在我的朋友圈。」丁寧笑回自己應該已經被「刪一半」，鄭家榆表示因為丁寧很善良無私，而且經常請大家吃東西，有太多優點，所以還是很喜歡對方，其他演員忍不住開玩笑說：「原來是被食物收買了！」
飾演小妹的蔡燦得感嘆，這次有這麼多女人聚在一起，「身心靈都被顧到，家榆早睡早起、丁寧運動派，王琄和温温是心靈派。」她還為了這次舞台劇把自己打扮成芭比娃娃，做水晶鑲鑽指甲、戴上髮箍，穿性感睡衣演慾女，打趣說王琄是溫水煮青蛙，不知不覺中被改變，戲稱未來可改變戲路變成「肉慾派女星」。
温貞菱同樣是第一次演舞台劇，因此非常緊張，不過其他演員前輩都稱讚她演技好，絲毫看不出緊張情緒。這次在戲中被「媽媽的四姊妹」們環繞，她笑言：「會得到4倍的稱讚，但被罵也是4倍。」王琄則說：「真的不能罵她！」因為她會回：「對！我是廢物。」温貞菱也自嘲容易自暴自棄。《四姊妹》自8月19日起北、中、南巡演，購票請洽TixFun售票系統、與全台7-11。