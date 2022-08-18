三星摺疊機Flip4、Fold4怎麼買划算？8大通路購機懶人包

中華電信稍早公告兩款新機在網路門市限量預購目前已全數額滿。根據中華電信網路門市預購狀況，以Flip4預購佔8成為最多，
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預購時間8/18至8/28，到各大指定通路預購，上網登錄可獲得以下好禮，買Fold4可獲得三星商城指定配件購物金4,500元、全星守護行動裝置螢幕意外損失保障一年期（最高保障金額22,000元）。購買Flip4，上網登錄即可獲得三星商城指定配件購物金3,000元、全星守護行動裝置螢幕意外損失保障一年期（最高保障金額13,000元）。
三星智慧館獨家預購取貨早鳥排隊禮：
於全台三星智慧館指定網址預購Galaxy Z Fold4︱Z Flip4旗艦摺疊，並於8/30至指定門市完成取機，指定限量名額（2,500名）之預購取機消費者，即可獲得排隊禮郵政禮券，各門市取機加碼贈品數量有限，送完為止，Galaxy Z Fold4送3,000元禮券，Galaxy Z Flip4送1,000元禮券。
電信商資費方案
- 遠傳：獨家販售Flip4 256G雲霧粉新色，透過網路門市預購並搭配5G 999元以上方案，獨家送1,000遠傳幣；至遠傳門市預約登記，後續成功攜碼，並申辦5G 999以上方案，同樣加贈1,000遠傳幣，申辦指定資費再享friDay影音3個月0元、舊換新額外折價2,000元、VIP續約最高再折5,000元。搭配遠傳月付1,399專案，綁約48個月，Z Flip4 8+128G超值專案價0元， Fold4 256G專案價27,888元。
- 中華電信：網路門市限量預購，推出「精采5G購機」資費優惠，月繳999元以上方案，搭配「舊機換新機」舊機回收價加碼折3,000元、Galaxy Watch5合購優惠折2,000元，VIP客戶續約可享最高購機折5,000元、加碼贈Hami Point最高1,500點(1點等於1元)，總計最高享加碼11,500元優惠。申辦精采5G月繳1,399元(48個月)，Galaxy Z Flip4 128G新機0元入手；另搭配月繳1,399元購機方案(30個月)，Galaxy Z Fold4 256G專案價42,990元、獨家Galaxy Z Fold4 512G只要43,990元，並享指定銀行信用卡30期0利率。
- 台灣大哥大：128G冰川藍由台灣大獨賣。搭配5G專案，月付1,399元，原價30,888元的Galaxy Z Flip4(128G)，只要0元就能帶回家。Galaxy Z Fold4或Galaxy Watch5 Series搭配台灣大5G指定資費，也享0元購機優惠。申辦台灣大指定專案購機，再享MyVideo和MyMusic 3個月免費、雲端遊戲服務GeForce NOW最高3個月免費，還能獨家抽市價159,000元的Samsung 75型Neo QLED 4K量子電視QN95B。9/30前到台灣大網路門市申辦5G月租999型以上專案再享momo幣1,000元回饋。加購Watch5 Series或Buds2 Pro耳機，享2,000元折價；同時加購最高可折價4,000元。
- 亞太電信：推出「5G極速升等」購機方案，提供999元到2,699元六個級距資費，申辦1,399元5G指定資費，Galaxy Z Flip4專案價13,388元起，搭配指定方案更只要0元就能帶回家、Galaxy Z Fold4專案價39,388元起，均享5G上網不限速吃到飽。
網購平台
- 三星商城：享免費延長保固一年、指定機型舊機換新機最高加碼再折4,000元、享指定銀行刷卡購機最高2,000回饋。LINE購物享LINE POINTS回饋預購Fold4送LINE POINTS 3,000點、Flip4送LINE POINTS 1,000點。路易莎禮券限量各500份，預購Galaxy Z Fold4送路易莎禮券500元，預購Flip4送300元
- 蝦皮購物：8/31前刷國泰世華、玉山銀行、台新銀行等三大指定銀行最高享2,000元回饋；指定銀行分期再享最高3,500元回饋；使用蝦皮購物舊機回收機制，再祭1,500元回饋。8/28前預購新機系列，就抽SAMSUNG Cube無風智慧清淨機、購買Galaxy Z Fold4系列，贈三星無線閃充充電板（雙座充）；購買Galaxy Z Flip4系列，贈Dr@Power react 除臭抑菌機。8/19起指定日期三星品牌周限時領券送蝦幣，最高回饋1500蝦幣。
- PChome 24h購物：推出三大優惠，登錄最高享原廠4,500配件購物金+意外裝置保障1年期；滿額限量登記最高送2,500 P幣+2,688現金積點；買就送造型果汁機、mosh多功能電烤盤、Google Chromecast等好禮多選1， 還能再抽百萬LINE POINTS、三星原廠電視、雀巢咖啡機，回饋最高總計超過5萬元。預購期間登記舊機回收，最高可獲得PChome禮券27,500元以及5,750現金積點。
- 燦坤：至實體門市預購，刷指定台新銀行生活聯名卡並分期，享8%燦坤K幣回饋或JustCare行動裝置保險一年期；使用其他支付方式享4%燦坤K幣回饋。獨家送原廠25W快充通用型旅充不挑色(市價790元)及限量三星無線閃充行動電源(市價1,890元)。買指定三星新品，抽Galaxy Tab S8 WIFI粉霧金(市價20,990元)。加購三星Galaxy Watch 5 series或Galaxy Buds2 Pro享折價2,000元。手機舊換新高折抵15,000元。搭配電信資費，最高補助15,000元。