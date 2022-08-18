「台中捷運網路商城」開幕　9／15前下單享免運

台中捷運周邊商品相當多元，不論是吉祥物系列、列車系列、工程圖系列及動漫系列，都深受大小朋友喜愛。為慶祝台中捷運將達到千萬人次運量里程碑，「台中捷運網路商城」即日起正式開幕，民眾動動手指免出門，商品直接送到家，9月15日前下單還有好康，不限金額皆享免運優惠，再贈送中捷貼紙包1份。





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中捷公司表示，吉祥物系列以綠線列車為意象的「小綠綠」為主體，可愛的小綠綠化身絨毛抱枕及鑰匙圈，象徵民眾不管在哪裡，小綠綠都陪伴著大家；列車系列將電聯車「縮小」為迴力車、造型積木等，可把捷運放進包包帶回家；另以電聯車結構圖為藍本推出的工程圖系列，充滿文青風；以動漫影片「等待中的幸福」中角色延伸的動漫系列，也受到大小朋友的喜愛。





中捷公司指出，粉絲們現在要選購中捷周邊商品更方便，可於中捷官方網站的「商品館資訊」點選商品後進入「台中捷運網路商城」；或直接連結網址 ，挑好心儀的商品後，可透過線上刷卡或ATM轉帳等方式付款，商品直接配送到府，對外縣市民眾可說是一大福音。





此外，為慶祝運量將達成千萬人次及網路商城開幕，即日起至9月15日在中捷網路商城下單，不限金額皆享免運優惠，再贈送中捷貼紙包1份（款式隨機出貨）。除了台中捷運網路商城，中捷各站的特色販賣機也販售周邊商品，歡迎民眾搭乘捷運時，順道來挖寶選購。



