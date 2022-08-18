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北市公辦都更慢？柯文哲：去Google一下　台北市六都第一

▲台北市長柯文哲18日受訪時表示，台北市公辦都更六都第一，要陳時中「去google一下」。（資料照／記者丁上程攝，2022.08.17）
▲台北市長柯文哲18日受訪時表示，台北市公辦都更六都第一，要陳時中「去google一下」。（資料照／記者丁上程攝，2022.08.17）

記者丁上程／台北報導

2022-08-18 15:59:29

2022年地方縣市首長選戰在即，其中首都台北市也是外界關注焦點。民進黨參選人陳時中今（18）日上午召開記者會，宣布都市更新相關政策，並指出目前柯市府都更效率差。對此台北市長柯文哲今日下午接受訪問時，表示市長參選人對現任市長的市政有所批評相當合理，但過去這幾年台北市的公辦都更都是六都裡面的第一名，「我知道陳時中可能不太會Google查資料，但是不會連他的幕僚都不會Google查資料吧？」

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針對陳時中今日上午召開記者會指出北市都更速度緩慢一事，柯文哲今日下午受訪回應，要選市長的人對於現任市長的市政有所批評，他覺得相當合理，但這場選舉並不是只有一個候選人，「我知道陳時中是很認真執行民進黨的選戰策略，就是把柯文哲搞成第四組候選人，如果可以的話也把陳佩琪搞成第五組候選人，每天再炒作藍綠對抗，來拉抬他的聲勢。」

柯文哲進一步指出，關於都更的問題，過去這幾年台北市的公辦都更，是六都中的第一名，「所以是這樣，我知道陳時中可能不太會Google查資料，但是很奇怪，不會連他的幕僚都不會Google查資料吧？」柯文哲說，最起碼這種準備資料的能力還是要有，不然說連查資料都不會。柯文哲也強調，等等都發局會針對陳時中的問題逐一回覆。

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