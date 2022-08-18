跨世代／蔡易餘談18歲公民權　支持下修民代被選舉年齡

我是廣告 請繼續往下閱讀
蔡易餘指出，目前《憲法》第130條規定20歲有投票權、23歲有被選舉權，這次修憲方向是把選舉權放寬到18歲，但是被選舉權比較少被討論，是否也是下修到18歲？或有其他考慮？應加以討論。
蔡易餘表示，以往會認為要出來選舉需要有更多社會經驗或歷練，所以目前規範可以參選民代的年齡是23歲、鄉鎮市長是26歲，而要選總統則需要滿40歲，也就是說被選舉權有層次化的規範。
然而這些參選的年齡規範應加以討論。蔡易餘舉例指出，韓國於2021年上路的新法案將國會議員被選舉權的年齡規範下修到18歲，不過因為韓國還沒進入改選，所以還沒看到新法上路後會有多少18歲的年輕被選舉人。
蔡易於認為「仿效韓國是一個可考慮的方向」，如果選舉權是18歲，民意代表被選舉權也是18歲的話，是可以考慮方向，因為擔任民意代表是作為質詢機關，如果針對特定議題有堅持及關心，在這個議題就可以扮演稱職的民意代表。
但是針對機關首長的被選舉年齡「我的看法是做分開處理」，蔡易餘表示，擔任機關首長要考慮得比較多，所以他認為應該要訂一個相對於民意代表比較高的參選年齡。
第二輪發言時，蔡易餘談及，青年參政如果用年齡作為門檻是錯誤的邏輯，如果一位18歲年輕人不適合參政的話，他在選舉的過程中就不會出線，因為選舉就是考驗，無論是口才、或是需要展現出來足夠的社會經驗讓選民信任進而投票，所以如果經過選舉出線，就足堪負荷4年時間來擔任民代或地方首長。
至於年輕人要如何跨過從政的門檻，蔡易餘坦言他自己是政四代，家族都在嘉義經營，他第一次選舉時想要跟家人不一樣，所以到台北市參選議員，當時年僅29歲，雖然到處拜訪、請教意見，但是不見得聽得懂、也感受到並不一定被支持，最後落選，之後才回到嘉義經營。
透過經驗分享，蔡易餘表示，選舉最累的就是資源及人脈的匱乏，如果沒有累積相當人脈、或是沒有妥善運用資源，包括網路宣傳等，沒有達到這樣的條件、在台灣要選舉就很困難，他當年29歲都沒有辦法、更遑論18歲的年輕人，從政還是有很高的門檻，但是希望至少不要把年齡當成限制。要從政需要各方面的努力，「只要靠努力就可能達成」。