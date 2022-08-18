北市選戰黃珊珊將被棄保？柯文哲：考驗台灣人民的智慧
2022年地方縣市首長選戰在即，國民黨與民進黨分別徵召立委蔣萬安，與衛福部長陳時中出戰首都台北市，而現任市長柯文哲則屬意副市長黃珊珊接棒。不過曾經擔任台北市長的前總統陳水扁，則預言北市選戰到最後，黃珊珊恐怕會被棄保。對此柯文哲今（18）日受訪時並未正面回應，僅表示這場選戰是考驗台灣人民的智慧，不應該被綁架在藍綠的意識形態對抗。
針對陳水扁指出北市選戰後期，黃珊珊可能會被棄保的說法，柯文哲表示，他認為每天選舉或執政，都當作是改變台灣政治文化的社會運動。「選舉是這樣，有時候是考驗人民的道德和智慧。」柯文哲說，2022年選戰，林智堅論文事件後，「考驗台灣人民的道德」這關大概已經通過了，下一關就是「考驗台灣人民的智慧」。
柯文哲說，如果台灣人民還要綁在過去那種藍綠的意識形態對抗，心裡只有藍綠，再也沒有選擇，國家的執行力、社會安全、國際民生、國防安全等什麼都不管，每天藍綠互咬的話，棄保的問題才會出現。「如果台灣再考驗智慧過了，不在被藍綠意識形態綁架，選舉的結果就是另外一種面貌。」柯文哲說，選舉不只考驗人民的道德，也在考驗人民的智慧，「就看看今年這場選舉台灣人民的進化程度到哪裡，這也是個考驗。」