COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

跨世代／青年參政不應設門檻　陳時中：18歲公民權會過關

▲民進黨台北市長參選人陳時中。（圖／NOWnews攝影中心）
▲民進黨台北市長參選人陳時中。（圖／NOWnews攝影中心）

記者黃宣尹／台北報導

2022-08-18 16:12:492022-08-18 16:23:33

《NOWnews今日新聞》今（18）日於台北喜來登飯店舉辦「跨世代論壇」，第三場論壇於15時登場，主題為「青年參政年齡限制如何放寬」，包含民進黨台北市長參選人陳時中、立委蔡易餘、陳以信、賴香伶等人皆出席。陳時中發表談話時指出，只要政治人物「玩真的」用心推動，18歲公民權複決一定會過；他也表示，公民要對包括他在內的政治人物加強監督，這是最有效的方法，這是讓年底公民複決過的最有效方法，期盼未來的社會逐漸沒有任何歧視跟限制，進一步推動年輕人跟任何人的「被選舉權」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲（圖／NOWnews攝影中心）
▲陳時中出席《NOWnews今日新聞》舉辦的「跨世代論壇」，針對青年參政年齡限制如何放寬等議題發表看法。（圖／NOWnews攝影中心）
陳時中說，18歲公民權得到多數認同，從國際潮流來看也是必要的。年底公民複決需要965萬同意票才會通過，以上次總統選舉有1300多萬票來看，是一定會過，只怕政治人物講假的，沒有放在心上推動。

陳時中進一步說，如果包括他在內的政治人物是「講真的」，那18歲公民權一定會過。而18歲公民權無論怎樣都要過關，但不要因為立院有準備，就忽略公民複決，還是要一次把它做好。

陳時中呼籲，公民要對包括他在內的政治人物加強監督，這是讓年底公民複決過的最有效方法，期盼未來的社會逐漸沒有任何歧視跟限制，進一步推動年輕人跟任何人的「被選舉權」。

被主持人鬼才阿水問及，此次投入台北市長選舉是否有針對青年參政相關有相關特別的規畫，陳時中表示，此次競選沒有想針對特別族群做特別處理，「我的方針是要讓全民更好」。

陳時中說，最近在選舉場合自己有時候會說「我很想要當市長」，選舉參政就是要有意願，參政權方面要盡量放鬆，不能讓大家在「想」的可能性都沒有，後面選舉人民會不會投票給自己，那又是另一回事。

陳時中也說，參政權只要有基本的限制就好，他回憶，過去他就鼓勵年輕牙醫挑戰公衛體系，因為每個時代有不同問題，老的一輩大家可以尊重，新的一代也要有新的代表性人物，透過不同世代的融合，才會產生更好政策，才有真正進步。

陳時中說，未來當選市長，希望引進更多青年來參與市政，青年從政不應該設立門檻，這是「世代正義」的最基本概念。

▲（圖／NOWnews攝影中心）
▲陳時中出席《NOWnews今日新聞》舉辦的「跨世代論壇」，受到諸多年輕人歡迎。（圖／NOWnews攝影中心）

跨世代／籲挺18歲公民權　蔡英文：讓年輕人決定國家未來

跨世代／范雲認青年參政弱勢難出線　但比上不足比下有餘

跨世代／林昶佐：參政前 找到賦予你不斷前進的熱情

跨世代／參政心理素質要強　黃捷：不因網路酸言改變　

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀