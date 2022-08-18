跨世代／青年參政不應設門檻　陳時中：18歲公民權會過關

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陳時中進一步說，如果包括他在內的政治人物是「講真的」，那18歲公民權一定會過。而18歲公民權無論怎樣都要過關，但不要因為立院有準備，就忽略公民複決，還是要一次把它做好。
陳時中呼籲，公民要對包括他在內的政治人物加強監督，這是讓年底公民複決過的最有效方法，期盼未來的社會逐漸沒有任何歧視跟限制，進一步推動年輕人跟任何人的「被選舉權」。
被主持人鬼才阿水問及，此次投入台北市長選舉是否有針對青年參政相關有相關特別的規畫，陳時中表示，此次競選沒有想針對特別族群做特別處理，「我的方針是要讓全民更好」。
陳時中說，最近在選舉場合自己有時候會說「我很想要當市長」，選舉參政就是要有意願，參政權方面要盡量放鬆，不能讓大家在「想」的可能性都沒有，後面選舉人民會不會投票給自己，那又是另一回事。
陳時中也說，參政權只要有基本的限制就好，他回憶，過去他就鼓勵年輕牙醫挑戰公衛體系，因為每個時代有不同問題，老的一輩大家可以尊重，新的一代也要有新的代表性人物，透過不同世代的融合，才會產生更好政策，才有真正進步。
陳時中說，未來當選市長，希望引進更多青年來參與市政，青年從政不應該設立門檻，這是「世代正義」的最基本概念。