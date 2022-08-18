中一中老師在補習班兼職　議員要求名和利做抉擇

台中一中六月爆發科學班入學考試試題超出國中教學範圍風波，同時發現有老師在補習班違法兼課疑雲。議員李中今 (19) 日請台中一中校長林隆諺至議會備詢，要求台中一中要做好高中龍頭表率，應透過考試讓私立國中教學正常化，並嚴格要求學校老師在名和利之間做出抉擇，不要因瓜田李下破壞學校的校譽。

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李中表示，考試一定會領導教學，科學班的入學考試，如果以超進度的模式，用高中範圍來當考題，能超前教學的私校學生顯然就會有優勢，這會讓遵守國家教育政策、正常化教學的公立國中學生，喪失公平競爭的機會。也會助長補習班的興盛，完全違背課綱的精神，且超進度不代表就能挑選出對科學有熱忱的學生。

此外，近日某媒體訪問當初設立科學班的教授，該教授明白指出，現在的科學班似乎已經成為大學醫科保證班，科學班的路走偏了，已不再見當年興辦科學班的精神；因此，李中建議台中一中的老師們要好好思考，把已經是菁英的優秀份子再集中成一班，耗費大量資源，卻無法為國家社會培養科學基礎人才，科學班還有存在的意義嗎？

李中說，有部分人士說，如果科學班的入學考試只出國中範圍的內容，會失去鑑別度，這說法似是而非。以學校段考為例，有些老師出的題目難、有些老師出的題目簡單，實際上他們都是被要求在同樣的範圍內出題，難易度取決於出題老師的邏輯與整合能力，而不是範圍的問題。

李中表示，能當台中一中的老師，絕對是有好幾把刷子，但為了維持教學以及考試的公平性，就要避免瓜田李下，名和利只能二選一，不能通通都要；學校既然有所耳聞，就要嚴格要求，而不是幫忙混水摸魚，這會對其他老師與同學不公平。教育風氣要形成好風氣不容易，但要破壞速度會很快，因此，李中也強烈要求教育局務必嚴格監督，善盡教育主管機關的責任。