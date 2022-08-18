中台灣電影中心OT案難產　新聞局：9月再招商

台中市議會今 (18) 日進行教育文化業務質詢，市議員林祈烽、施志昌和鄭功進等指出，新聞局對中台灣電影中心 OT 案招商逾一年仍無進度，對國家動漫博物館的爭取設置也不積極，只會把行政怠惰全推給疫情和司法判決，實在太離譜。

我是廣告 請繼續往下閱讀

林祈烽說，中台灣電影中心去年就已經完工驗收，現在都快一年了， OT 案招商仍然沒有進度，去年他就預言新聞局會把 OT 案招商無成的事怪罪到疫情上，果然被他料中，新聞局都不檢討自己的行政效率，只會怪疫情嚴竣，疫情又不是今年剛發生，現在各風景區、餐廳、遊樂場所都是爆滿的人潮，但盧市長好大喜功，只會講「開不了工的要開工、完不了工的要完工」，完工了又如何？ OT 案快一年都搞不定，市民何時可以看到中台灣電影中心開館？要 3 年或 4 年？或是等到換市長才能開館營運？

林祈烽表示，前新聞局長黃國瑋去年跟他保證說中台灣電影中心不會成為蚊子館，全台灣的電影業者高層都來台中場勘過，也表達高度的興趣，市府的招商營運期限是 15 加 15 一共是 30 年，廠商會用 30 年的「錢景」來看水湳經貿園區的發展，業者是普遍看好這個地區的潛力。

林祈烽擔心說，中台灣電影中心如果真的成為蚊子館，那就只剩外觀讓市民和網紅拍照的功能；而市府把招商和營運怪罪到疫情上，那當初花了 17 億元蓋了這座場館又有什麼用？

新聞局長鄭照新表示， 9 月下旬將再度上標招商，目前正徵詢各電影廠商的意見，業者都期待政府能紓困，也拜託市府能延後招商，他們才有能力可以做投資，市府也照財政部的函示，如果疫情嚴重，相關標案可以暫停或延後。

此外，國家動漫館的設館進度，林祈烽批評盧市長不積極，文化局事不關己，工作報告都沒提動漫館的設館進度，先前他和立法院副院長蔡其昌及立委張廖萬堅等人到電影中心去場勘，好不容易協調讓動漫館可以留在台中，現在卻傳出動漫館要出走到台南，文化局要怎麼處理？