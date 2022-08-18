選前倒數百日衝刺　鄭運鵬：一百天綽綽有餘

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民進黨中執會昨天正式通過提名鄭運鵬參選桃園市長，鄭運鵬今受訪表示，在桃園市接棒鄭文燦參選是一件很幸福的事情，不是最後剩幾天的問題，而是在鄭文燦兩任市長、將近2700天的優質施政之下，他是在巨人的肩膀上、五星級的政績上面朝向目標來前進，今天距離選舉剛好100天，一百天綽綽有餘，在五星級的政績，有品牌的桃園市政的接棒之下，非常有信心。
鄭運鵬強調，他會在很短的時間內，讓所有的桃園市民看到他到處拜訪每一個角落，提出對下一步市政的看法，讓所有的桃園市民看到「那個比較瘦的鄭市長又來了」，增加與民眾的親切感，也增加桃園勝選的信心，這也是對於鄭文燦兩任市長執政的肯定。
對於最近民調支持度略落後，鄭運鵬認為，他在很多時間內投入選戰，在一張看板和文宣的情況下，民調落後或有差距都算合理，但之後有信心會領先拉大距離，「支持鄭運鵬其實就是支持鄭文燦的政績，這一點基礎上面我很有信心，最後會以很好的成績，很漂亮的數據來贏得勝選。」
鄭文燦表示，依他選舉經驗，現在是平盤，鄭運鵬的凝聚力只要提升一分，得票就會提升一分，會倒吃甘蔗、越來越好。他也批評對手陣營到目前為止政見很空洞、口號化，對桃園也不了解，過去很多國民黨執政時代的問題都是他上任後才解開的，這八年來缺席的人都不如市府團隊和包括鄭運鵬在內的立委團隊，反而喊吼號要取代現在的工作，連他聽了都覺得非常驚訝。