COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

跨世代／18歲公民權　陳時中：政治人物講真的就會過

▲民眾黨立委賴香伶、民進黨台北市長參選人陳時中、東海大學政治系教授邱師儀和青年民主協會理事長張育萌參與跨世代論壇（圖／NOWnews攝影中心）
▲民眾黨立委賴香伶、民進黨台北市長參選人陳時中、東海大學政治系教授邱師儀和青年民主協會理事長張育萌參與跨世代論壇（圖／NOWnews攝影中心）

記者李詠平／綜合報導

2022-08-18 17:35:012022-08-18 17:55:09

18歲公民權的修憲複決案進入倒數100天，持續關注青年議題的《NOWnews今日新聞》今（18）日在台北喜來登飯店舉辦「跨世代論壇」，除了總統蔡英文親臨現場致詞，現場政壇新星和年底市長候選人蔣萬安和陳時中都現身和青年學子對話。

我是廣告 請繼續往下閱讀
其中第三場論壇聚焦「青年參政年齡限制如何放寬？」，討論18歲青年除了投票權外，是否也適合參選。論壇由網紅「鬼才阿水」主持，現場來賓包括民進黨立委蔡易餘、國民黨立委陳以信、民眾黨立委賴香伶、民進黨台北市長參選人陳時中、東海大學政治系教授邱師儀，和青年民主協會理事長張育萌。

現場來賓對於公民權下修到18歲都表示支持，民進黨立委蔡易餘強調不該把年齡當作參政門檻，他除了支持18歲投票權之外，也認為民意代表的被選舉年齡應該同步下修到18歲；蔡易餘更有信心地說今年年底投票，嘉義縣一定是18歲公民權支持度最高的。而該場次唯一的一位國民黨民代、立委陳以信分析從2014年29歲以下的議員參選人是6位，到了2018年是30位，顯示青年參政在這幾年來有所進步，更鼓勵年輕人把握機會，自己敲開參政的門，「就算是自動門也要靠近它才會打開」。

民眾黨立委賴香伶，同時也正參選桃園市長選舉，對於年底修憲的高門檻賴香伶，認為應該要透過立法、或憲法法庭解釋來彌補修憲的高門檻。對於年底的18歲公民權投票能否通過，民進黨台北市長參選人陳時中坦言很困難，但也強調「只要政治人物是講真的，就一定會過」，需要不分黨派的政治人物全力推動。來賓東海大學政治系教授邱師儀現場也力挺18歲公民權，甚至直言「也有大人很幼稚」，同時也向各黨派呼籲必須「順水推舟」實際推動公民權複決，強調不該為了選舉期間操作議題或拉抬聲量而「打假球」，得真誠面對黨內的反動聲浪。

而學生代表青年民主協會理事長張育萌則是回想今年3月盯著立法院「18歲公民權修憲案」表決，甚至開玩笑的說「第一次看到18至19歲的年輕人這麼會算數，這麼懂憲法」。針對年底的公民複決案，張育萌現場傳達年輕人的期待，政治人物都應該要用最積極的方式宣傳18歲公民權的修憲案。

論壇台上台下討論熱烈，現場更有國中學生起身對陳時中和邱師儀提問兩個議題，包括「國高中生大多忙於念書，學校沒有提供參與民主的環境，國高中生該如何參政？」以及「公民權下修會不會出現更多政二代？」。

對於國中生就有這樣的觀念，陳時中在台上大力稱讚「下一個蔡英文就是你」，針對學生的參政環境，陳時中鼓勵同學生活就是一種政治、生活就是政治一環，並認為學校公民教育要更寬廣學生去思考社會問題；至於政二代會不會越來越多，他認為選民眼睛是雪亮的，政治世家出線的機會大，但相對被嚴格檢驗也更大。

主辦單位最後也鼓勵現場青年學子，踴躍前往跨世代倡議平台提出自己關切的議題，如果獲得網友支持，《NOWnews今日新聞》也將為提案人持續追蹤議題後續。

跨世代平台請點:這裡


跨世代／蔡易餘曝畢業照曾全換黨旗　他肯定有下個蔡英文

跨世代／青年參政不應設門檻　陳時中：18歲公民權會過關

跨世代／學生喊民代組成多納青年　蔣萬安籲參與公共事務

跨世代／世代落差怎解？蔣萬安稱：要有各年齡層民意代表

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀