跨世代／18歲公民權　陳時中：政治人物講真的就會過

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現場來賓對於公民權下修到18歲都表示支持，民進黨立委蔡易餘強調不該把年齡當作參政門檻，他除了支持18歲投票權之外，也認為民意代表的被選舉年齡應該同步下修到18歲；蔡易餘更有信心地說今年年底投票，嘉義縣一定是18歲公民權支持度最高的。而該場次唯一的一位國民黨民代、立委陳以信分析從2014年29歲以下的議員參選人是6位，到了2018年是30位，顯示青年參政在這幾年來有所進步，更鼓勵年輕人把握機會，自己敲開參政的門，「就算是自動門也要靠近它才會打開」。
民眾黨立委賴香伶，同時也正參選桃園市長選舉，對於年底修憲的高門檻賴香伶，認為應該要透過立法、或憲法法庭解釋來彌補修憲的高門檻。對於年底的18歲公民權投票能否通過，民進黨台北市長參選人陳時中坦言很困難，但也強調「只要政治人物是講真的，就一定會過」，需要不分黨派的政治人物全力推動。來賓東海大學政治系教授邱師儀現場也力挺18歲公民權，甚至直言「也有大人很幼稚」，同時也向各黨派呼籲必須「順水推舟」實際推動公民權複決，強調不該為了選舉期間操作議題或拉抬聲量而「打假球」，得真誠面對黨內的反動聲浪。
而學生代表青年民主協會理事長張育萌則是回想今年3月盯著立法院「18歲公民權修憲案」表決，甚至開玩笑的說「第一次看到18至19歲的年輕人這麼會算數，這麼懂憲法」。針對年底的公民複決案，張育萌現場傳達年輕人的期待，政治人物都應該要用最積極的方式宣傳18歲公民權的修憲案。
論壇台上台下討論熱烈，現場更有國中學生起身對陳時中和邱師儀提問兩個議題，包括「國高中生大多忙於念書，學校沒有提供參與民主的環境，國高中生該如何參政？」以及「公民權下修會不會出現更多政二代？」。
對於國中生就有這樣的觀念，陳時中在台上大力稱讚「下一個蔡英文就是你」，針對學生的參政環境，陳時中鼓勵同學生活就是一種政治、生活就是政治一環，並認為學校公民教育要更寬廣學生去思考社會問題；至於政二代會不會越來越多，他認為選民眼睛是雪亮的，政治世家出線的機會大，但相對被嚴格檢驗也更大。
主辦單位最後也鼓勵現場青年學子，踴躍前往跨世代倡議平台提出自己關切的議題，如果獲得網友支持，《NOWnews今日新聞》也將為提案人持續追蹤議題後續。
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