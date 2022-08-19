華裔百大DJ「寶藏兄弟」推新曲　週末2地點登台炫技

榮獲2021年全球百大DJ第55名、父親是台灣人的華裔電音組合「寶藏兄弟」（BEAUZ）與全球知名葛萊美獎製作人捷德（Zedd）聯手炮製，搭配美國當紅女聲瑪倫·莫里斯（Maren Morris）的全新單曲《Make You Say》，於19日正式發行。而目前人在台灣的「寶藏兄弟」，將於本週末分別在台北及台中兩地進行演出，誓言將百大DJ等級的超強電力，毫無保留帶給台灣的粉絲們。他們19日將來到日前「國民姐夫」具俊曄（DJ Koo）表演、位於信義區的世界前五十大夜店「Ai Nightclub」獻技，20日則在台中知名夜店「18TC」登台。
我是廣告 請繼續往下閱讀
出道不久便空降百大DJ排行榜的「寶藏兄弟」，父母親分別來自台灣及印尼人，由於長年居住於美國加州，深受多元文化及各式外來音樂熏陶的他們，高超製作功力早已獲得國際音樂圈的肯定，這對親兄弟所製作的電音作品，無疑兼顧了市場需求及夢幻質感。此外，連續十年維持在世界百大DJ排行榜前段班的捷德，與瑪倫·莫里斯在2018年合作的熱門金曲《The Middle》，不僅在YouTube點擊率超過1億2000萬次，日前更是獲RIAA官方白金唱片認證。三強聯手之下，打造出了另一首完美融合多樣流行曲風的優質作品《Make You Say》，極富感染力的歌詞與旋律，配合優美靈動的歌聲，讓聽眾不自覺扭動身體，一聽便印象深刻，勢必將會再次俘獲千萬聽眾的心，為樂壇再添一首經典派對國歌！
這首新歌匯聚了「寶藏兄弟」多年製作心血，旋律中處處流動著「寶藏兄弟」極具辨識度的獨特音符。在受到格萊美獲獎製作人同時也是好朋友的Zedd的邀請下，最終打造出這首橫跨電音與流行元素的作品。《Make You Say》是「寶藏兄弟」今年的第七支發行作品，除了音樂高產，兄弟二人更將在今秋踏上令人激動的歐美巡演之旅，未來聲勢不斷看漲，將為歐美DJ當道的電音市場，注入全新華裔生命力！（編輯：楊穎軒）