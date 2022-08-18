跨世代／論壇順利圓滿落幕　世代正義、青年參政未完待續

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總統蔡英文今日也親臨論壇，並以《青年參政—世代向前》為題致詞，她指出18歲的權利義務不只要在民事法規修正，更重要的是要讓年輕人享有完整公民權，一起決定國家未來，這才是權責相符。她也指出，青年是守護台灣民主的重要力量，年底18歲公民權複決門檻很高，呼籲今年11月26日一起投下同意票，讓公民權年齡下修，也讓年輕人來決定國家未來。
「NOWnews跨世代論壇」第一場《青年該如何參政？》於今日上午10點展開，以新生代地方性民代自身經驗分享，鼓勵年輕人該如何參與政治。由志祺七七擔任主持人，與談者包括立法委員林昶佐、台北市議員苗博雅、高雄市議員黃捷、台北市議員參選人黃瀞瑩、高雄市議員參選人白喬茵與新北市汐止區湖興里里長郭書成。
台北市議員苗博雅表示，政治工作就如同自己出身的社運工作一樣，高工時、高風險、高壓力、低報酬，要能夠堅持下去，「練核心」很重要。高雄市議員黃捷也說，參政最重要是核心關懷，一旦決定深根就要努力，不要因為酸言酸語而改變。台北市議員參選人黃瀞瑩指出，參政可以從小地方做起，例如可以先擔任選舉志工參與政治活動，來觀察台灣政治環境。
「NOWnews跨世代論壇」第二場《民代組成方式對青年友善嗎？》於下午登場，檢討國會、議會選制是否有利年輕人參選。由資深媒體人黃揚明擔任主持人，與談者包括立法委員蔣萬安、立法委員林為洲、立法委員范雲、台北市議員徐弘庭、台北市議員林亮君、東海大學政治系教授沈有忠與高雄學生民主聯盟發起人葉柏廷。
高雄學生民主聯盟發起人葉柏廷呼籲各黨在規劃「不分區立委」、「不分區議員」名單時，第一到二名應是青年，以實質的行動支持青年參政。雖然東海大學政治系教授沈有忠對此制度覺得不妥，認為反而容易忽略無黨籍的部分，但也指出青年參政不一定要侷限在地方議員與中央民代。立委蔣萬安則鼓勵青年，若對公共事務有興趣，應勇敢投身選舉，一步一腳印就有機會爭取每位選民的支持。
「NOWnews跨世代論壇」第三場主題則是《青年參政年齡限制如何放寬？》，討論國人被選舉權皆有年齡限制，該如何放寬限制？降低青年參政門檻。由鬼才阿水擔任主持人，與談者包括立法委員蔡易餘、立法委員陳以信、立法委員賴香伶、民進黨台北市長參選人陳時中、學者代表邱師儀與臺灣青年民主協會理事長張育萌。
針對18歲公民權修憲案的高門檻，東海大學政治系教授邱師儀表示，自己期待會通過，但若年底公民複決真的無法通過，其實也可以「避開修憲」改為修法。而台上台下熱情討論，現場不只有大學生、高中生提問，還有國中生也舉手發問，詢問國高中生大多忙於念書，學校沒有提供參與民主的環境，那麼學生該如何參與公共事務？以及公民權年齡下修會不會出現更多「政二代」？
為此，民進黨台北市長參選人陳時中大力稱讚，「如果學生像妳一樣關心公共事務，那麼下一個蔡英文就是妳」。陳時中指出生活就是一種政治、生活就是政治一環，並認為學校公民教育要更寬廣地讓學生們去思考社會問題。至於「政二代」會不會越來越多？陳時中認為選民眼睛是雪亮的，政治世家出線的機會大，但相對被嚴格檢驗的機會也更大。
《NOWnews今日新聞》也設置跨世代平台，鼓勵年輕人對於公共事務表達意見，針對五大領域提案，其中包括「行政法規」、「財政經濟」、「科技教育」、「人權正義』、「永續環保」，只要提案在30日內，超過1千人線上附議，《NOWnews今日新聞》將啟動新聞團隊針對提案進行深入追蹤報導。相較以往政府的公眾倡議平台，最後得到的可能是官方單位的制式回應，《NOWnews今日新聞》將以專題新聞方式，呈現問題源頭、推動輿論討論、更新進度並監督政府。