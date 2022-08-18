中秋月餅禮盒百家爭鳴 「蛋黃酥」穩居不敗熱銷款

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不二糕餅中秋禮盒早在7月中旬結束預訂，至9月10日前的預購已全數滿單。目前只有門市營業時有現貨可以購買，每日售完為止。即日起至9月10日前，門市現貨只販售蛋黃酥6入和12入禮盒，並視當日情況，決定是否限購及每人限購顆數。
迎戰中秋送禮市場，85ºC今年推出8款中秋禮盒，9月10日前門市預購指定禮盒，可享85折優惠。另外，看準「送禮宅商機」，85Cafe APP特別提供禮盒跨店取功能，線上購買中秋禮盒兌換券，透過社群媒體轉贈親友，憑券即可到全台任一家85˚C門市兌換中秋禮盒，可謂是防疫不出門，運用85Cafe APP也能幫您送禮表心意。
85˚C今年推出的8款禮盒，包括「琥珀蛋黃酥禮盒」、「邀月品秋」，「邀月品秋(素)」、「流光逐月」、「眾星拱月」、「花好月圓」、「鳳梨酥禮盒」、「咖啡小蛋捲禮盒」，除了專利白玉東坡酥、招牌芋頭酥，今年特別研發琥珀蛋黃酥，焦糖光澤餅皮，以冷凍出貨方式保留出爐時的酥脆口感，很受青睞。凡購買禮盒另送不織布購物袋，送禮自用都大方。
其中，經典口味的「蘊藍月光」禮盒，由蛋黃酥與綠豆凸組成，「蛋黃酥」是嚴選宜蘭三星黃金鴨蛋黃，先以天然紅土醃製40天，產生自然的鹹味，搭配香濃綿密的紅豆沙餡，烘焙過程中再添加白蘭地酒提味，甜鹹融合且外酥內綿，讓人吮指回味無窮，擁有飯店界『蛋黃酥之王』美譽。
台中福華大飯店推出3款新系列中秋禮盒，包括「耀月金燦禮盒」、「印月蝶舞禮盒」及「拓香禮盒」，內有福華年年熱賣榜首的手工蛋黃酥、彩虹芋泥流沙酥外，還有多款中秋限定伴手禮好物。8月20前預訂享有早鳥76折起優惠。
福華飯店熱銷17年的傳統蛋黃酥，純手工現製，金黃外皮香酥可口不油膩，內餡特選新鮮鴨蛋黃，在高度烘烤中，噴灑埔里陳年紹興酒，創造出獨特香氣的蛋黃內餡，搭配減糖的烏豆沙內餡，甜中帶鹹，百吃不膩，十餘年穩居福華月餅類不敗榜首。