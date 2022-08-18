中秋月餅禮盒百家爭鳴 「蛋黃酥」穩居不敗熱銷款

疫情趨緩，消費力回溫。今年各大品牌的中秋禮盒很熱銷，以蛋黃酥控非吃不可的不二糕餅蛋黃酥為例，預購早已全數滿單。85度C看好中秋送禮市場，更是一口氣推出8款中秋禮盒搶市。今年中秋禮盒市場，傳統蛋黃酥依舊是不敗款，包括長榮桂冠酒店、福華飯店等都推出，深受回籠客及企業青睞，十分搶手。

我是廣告 請繼續往下閱讀

不二糕餅擁有家傳三代50年製餅技術，承襲古法手工製作的蛋黃酥，嚴選紐西蘭天然奶油，紅土鹹鴨蛋及獨門紅豆沙配方，不添加色素香精及防腐劑，輕盈脆口的酥鬆空氣感餅皮，及完美的黃金比例，讓人一口接一口，欲罷不能，是最火紅的台中伴手禮，日銷千盒。

▲不二糕餅擁有家傳三代50年製餅技術，承襲古法手工製作的蛋黃酥，越到中秋越難買到。（圖／不二糕餅提供）

不二糕餅中秋禮盒早在7月中旬結束預訂，至9月10日前的預購已全數滿單。目前只有門市營業時有現貨可以購買，每日售完為止。即日起至9月10日前，門市現貨只販售蛋黃酥6入和12入禮盒，並視當日情況，決定是否限購及每人限購顆數。

迎戰中秋送禮市場，85ºC今年推出8款中秋禮盒，9月10日前門市預購指定禮盒，可享85折優惠。另外，看準「送禮宅商機」，85Cafe APP特別提供禮盒跨店取功能，線上購買中秋禮盒兌換券，透過社群媒體轉贈親友，憑券即可到全台任一家85˚C門市兌換中秋禮盒，可謂是防疫不出門，運用85Cafe APP也能幫您送禮表心意。





▲85 度今年研發的琥珀蛋黃酥，焦糖光澤餅皮，以冷凍出貨方式保留出爐時的酥脆口感，很受青睞。（圖／85度C提供）

85˚C今年推出的8款禮盒，包括「琥珀蛋黃酥禮盒」、「邀月品秋」，「邀月品秋(素)」、「流光逐月」、「眾星拱月」、「花好月圓」、「鳳梨酥禮盒」、「咖啡小蛋捲禮盒」，除了專利白玉東坡酥、招牌芋頭酥，今年特別研發琥珀蛋黃酥，焦糖光澤餅皮，以冷凍出貨方式保留出爐時的酥脆口感，很受青睞。凡購買禮盒另送不織布購物袋，送禮自用都大方。





瞄準中秋節龐大商機，長榮桂冠酒店月餅禮盒，早鳥預購強強滾。長榮桂冠酒店共推出7款風味各異禮盒，有三款禮盒以雙層方式呈現，分別為「蘊藍月光」、「幻藍星空」，及以「茉莉氣巡茶」結合巧克力磚的「巧遇琉璃」禮盒，每盒皆搭配屢獲媒體評選冠軍、並銷售破百萬顆的蛋黃酥，精緻與質感受到消費者肯定！

▲長榮桂冠酒店的蛋黃酥，甜鹹融合且外酥內綿，讓人吮指回味無窮，擁有飯店界『蛋黃酥之王』美譽。（圖／長榮桂冠酒店提供）

其中，經典口味的「蘊藍月光」禮盒，由蛋黃酥與綠豆凸組成，「蛋黃酥」是嚴選宜蘭三星黃金鴨蛋黃，先以天然紅土醃製40天，產生自然的鹹味，搭配香濃綿密的紅豆沙餡，烘焙過程中再添加白蘭地酒提味，甜鹹融合且外酥內綿，讓人吮指回味無窮，擁有飯店界『蛋黃酥之王』美譽。

▲福華飯店的「映月蝶舞禮盒」內有福華年年熱賣榜首的手工蛋黃酥、彩虹芋泥流沙酥，各有風味，贏得好口碑。（圖／福華飯店提供）

台中福華大飯店推出3款新系列中秋禮盒，包括「耀月金燦禮盒」、「印月蝶舞禮盒」及「拓香禮盒」，內有福華年年熱賣榜首的手工蛋黃酥、彩虹芋泥流沙酥外，還有多款中秋限定伴手禮好物。8月20前預訂享有早鳥76折起優惠。