realme粉絲節起跑！新手錶、電動牙刷首賣優惠399元起
以高性價比強力威脅小米的realme，今（18）日舉辦「realme 2022全球粉絲節暨新品發表會」，推出realme 9i 5G手機與realme Watch 3智慧錶，台灣市場加碼推出realme聲波電動牙刷M2與10000 realme 快充行動電源 3，全系新品於且於8/22～8/29皆享有新品優惠，realme Watch 3售價1,499元，首賣現折200元；realme聲波電動牙刷M2售價799元，828慶生價728元；realme 聲波電動牙刷N2售價399元；10000 realme 快充行動電源 3售價599元，首賣現折111元。
realme副總裁Madhav Sheth於發表會上指出，集團會比去年同期多出58%的研發投入；並在產品線上採取精品策略，GT系列將持續採用最新技術與潮流設計，數字系列則專注於科技下放，價格會更好入手。
「精品策略」推出的首款機型為realme 9i 5G，i代表individual，意味著「所有人都能享受的科技」，realme 9i 5G搭載聯發科天璣810 5G處理器與8.1mm纖薄機身，具備DRE動態記憶體擴張技術，能將6GB的RAM向上擴展至11GB，搭配觸控採樣率高達180Hz的6.6吋90Hz FHD+暢速螢幕與便捷的側邊指紋辨識，5000mAh大電量與18W快充。鏡頭的部分，使用5000萬畫素AI三鏡頭搭配800萬畫素前鏡頭，台灣預計最快9月上市。
此外，持續拓展AIoT生態系，新款智慧錶realme Watch 3為同價位帶首支援藍牙通話，內建高性能喇叭與高感度麥克風，可直接透過手錶上進行通話。同時為同價位最大的1.8吋的超亮大螢幕。
realme聲波電動牙刷M2延續了廣受用戶好評的聲波電動牙刷M1優點，在此基礎下再次升級，震動頻率從34,000次/分鐘，提升至 41,000次/分鐘，並改用主流的Type-C快充，僅需3小時就能完全充滿電，相較前代產品充電速度提升1.5倍。牙刷家族加入新血─realme 聲波電動牙刷N2每分鐘震動次數最高 20,000次的聲波馬達，一年僅需充電3次的130天的超長續航。