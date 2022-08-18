跨世代／選舉剩下百日　賴香伶拋桃園成立「未來委員會」

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賴香伶說，鄭文燦不自己反省，還說什麼政見沒有落實？他為了選舉自己施政上不敢面對、不檢討、不改進，是不是他擔任鄭運鵬競選主委後是選第三任嗎？真的是很不好的示範。
針對楊梅今天又發生工廠火警，賴香伶表示，今天楊梅工廠大火，之前蘆竹區美福倉庫大火，是不是相關單位因爲選舉螺絲鬆掉了？這種公共安全及工安消防怎麼會層出不窮？特別是楊梅工業區鄰近高速公路，會受煙霧影響行車安全。希望桃園市府不要為了批評其他政黨，在選舉過程中失了自己的職責，鄭文燦還是認真為市政努力，不要老是帶著鄭運鵬趴趴走。
有關年底18歲公民修憲權複決投票，賴香伶表示，今天的世代論壇就是在面對世紀修憲能不能達到高門檻的公民複決，今天參與論壇以及在地方用大縱走方式，跟各個年輕團體和學校一起努力，所以開學後，是很重要的時間，特別是大學生們，大一、大二同學剛好在18歲上下，他們是關鍵力量來影響20歲以上的成年人投票，社會都會面對這樣的發展，推動修憲的工程。
賴香伶在論壇上發言表示，現在世代整體要面臨的問題太巨大，以當前的資源看下來， 還有多少國力等，她若當選桃園市長，將成立「未來委員會」，成立未來委員會是因為不得不現在處理未來的問題，未來50年有沒有勞保、有沒有健保等未來的問題，擘畫2050年還有多少資源可以做多少事。