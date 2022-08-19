金佩姍曾被「剛離婚的豬哥亮」追求 媽媽一句話果斷打槍
曾被稱為「金八點」的主題曲天后金佩姍，近日登上節目《那些年。那些歌》，演唱許多經典歌曲，唱紅30部八點檔的紀錄至今無人能出其右，但事實上她的出道之路並不順遂，起初只被當成「救火隊」，更在一次次的演出、餐廳秀被當眾排擠，甚至被逼走，種種試煉讓她一度想放棄歌手路，好在媽媽不離不棄成為溫暖的精神支柱，才讓她堅持唱下去。而金佩姍也透露，當年豬哥亮剛離婚時追求過她，甚至邀約喝咖啡，後來還是金媽媽出面赴約，直接告知豬哥亮：「女兒太年輕了！」委婉拒絕，才化解這尷尬的狀況。
金佩姍曾號稱「歌壇救火隊」，唱紅八點檔主題曲《一代女皇》、《神鵰俠侶》，令許多觀眾留下深刻印象。當年演唱許多連續劇主題曲的金佩姍，知名度水漲船高，但這卻也引來同儕忌妒的眼光，她時常在後台被其他藝人酸「唱八點檔有什麼了不起？只有紅幾首」；不僅如此，金佩姍當時曾在西餐廳演唱時，熟悉日本歌曲的她每每都能演唱最新的日本歌，人氣火熱紅包更是收到手軟，但才唱到第3天就莫名被「請離開」，後台主任也毫不客氣的說：「有人看你不舒服，你如果不走，他們那一票4、5個全部走，看是你走還是他們走！」這樣的打擊讓金佩姍對歌手夢動搖，好在有媽媽溫暖陪伴，才讓她重新振作演唱更多好作品。
有著一雙靈動大眼和清新五官的金佩姍，從年輕人緣就相當好，追求者自然是不少，其中就連秀場天王豬哥亮也被她吸引，不僅給予她許多秀場演出的機會，甚至大讚她有一雙「媚眼」，之後更是主動邀約對方喝咖啡；而金媽媽得知此事後，為了避免讓金佩姍尷尬，決定親自赴約，並直接向豬哥亮坦言：「我女兒太年輕了！」而豬哥亮也明白媽媽的意思，並沒有再多說什麼，金佩姍則是感謝媽媽的「高EQ」屢屢幫她化解許多工作上疑難雜症，可說是神隊友的存在。