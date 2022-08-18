闖高醫候診區「行刑式槍殺」奪命！冷血槍手今遭檢方聲押
高雄醫學院附屬中和醫院昨（17）日上午10點多，57歲朱姓男子持槍闖入高醫耳鼻喉科候診間，對當時在候診區內的56歲王姓男子，近距離連開2槍，王男頭部、胸部中彈，倒在血泊中搶救不治。警方火速調閱監視器，4小時後在台南安平逮人，而朱男也全盤托出兩人結怨始末，恩怨糾葛10餘年，在昨日槍殺得手前，朱男便曾3度試圖攻擊王男，今天（18日）下午朱男被押往高雄地檢署，檢方複訊後認為兇嫌恐有逃亡之虞，因此向法官聲請羈押。
據了解，朱男和王男兩人相識多年，2011年時兩人合夥開公司販售「芭樂票」，做起非法吸金的勾當，結果公司被抄後，王男把責任全都推在朱男身上，讓朱男十分不滿，就此結怨。
事後朱男曾要求王男賠償2000萬元解決此事，但王男不肯，朱男就此展開報復，分別於2012年8月、2014年2月，兩度持槍向王男尋仇，但通通以失敗告終，最後朱男於2014年因槍砲案遭判刑入獄，追殺計畫才暫時中斷。
今年朱男因癌末保外就醫，趁著外出機會於今年2月再度試圖槍擊王男，可依舊沒有得手。直到昨天在高醫診間，朱男近距離開槍射殺王男，才讓兩人10多年糾葛劃下句點。朱男被捕後坦承犯案，並說自己本來就是將死之人，終於出了一口怨氣。（編輯：陳苾暐）